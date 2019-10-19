ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

عمر السومة يغرد عقب هدفه العالمي في التعاون (فيديو)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:33 م
Advertisements
عمر السومة يغرد عقب هدفه العالمي في التعاون (فيديو)
عمر السومة
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements

أعرب السوري عمر السومة نجم نادي أهلي جدة عن سعادته بفوز فريقه على التعاون وإحرازه هدفًا في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بفوز الأهلي 3-1 في الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودية.

 

 

وقال السومة عقب هدفه العالمي: "ألف مبروك لجماهيرنا الفوز وأنتهز الفرصة وأشكر  كابتن صالح المحمدي على مجهوده في هذا اللقاء.. الله يوفقكم يارب".

 


وأحرز مهاجم الأهلي هدفًا في فوز فريقه بـ3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السابعة لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: هدف عمر السومة عمر السومة الدوري السعودي التعاون السعودي الاهلي السعودي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
0
x
13:00
1
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status