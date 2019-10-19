عمر السومة يغرد عقب هدفه العالمي في التعاون (فيديو)
السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:33 م
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الفجر الرياضي
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أعرب السوري عمر السومة نجم نادي أهلي جدة عن سعادته بفوز فريقه على التعاون وإحرازه هدفًا في اللقاء الذي جمع بينهما وانتهى بفوز الأهلي 3-1 في الجولة السابعة من مسابقة الدوري السعودية.
وقال السومة عقب
هدفه العالمي: "ألف مبروك لجماهيرنا الفوز وأنتهز الفرصة وأشكر كابتن صالح المحمدي على مجهوده في هذا اللقاء..
الله يوفقكم يارب".
وأحرز مهاجم
الأهلي هدفًا في فوز فريقه بـ3 أهداف مقابل هدف في إطار منافسات الجولة السابعة لدوري
كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.
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