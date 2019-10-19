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فان دايك يطعن مانشستر سيتي ويدافع عن ليفربول

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:54 م
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فان دايك يطعن مانشستر سيتي ويدافع عن ليفربول
فان دايك
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محمد الصو
 
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تحدث الهولندي فيرجل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن إمكانية تتويج فريقه بالألقاب ومواصلى مشوار تصدر جدول الترتيب في البريميرليج.


وأكد فان دايك على صعوبة الموسم الحالي رغم تواجد فريقه على صدارة الترتيب بفارق شاسع من النقاط، موضحا أن هناك محاولات للاستمرار خاصة بعدما تعلم فريقه من أخطاء الموسم الماضي، ولا يشعر بالكثير من الضغوط للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.


وأضاف فان دايك في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس البريطانية"، "لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك".


وتابع: "الضغوط تأتي من وسائل الإعلام فقط، هم من يضعون الكثير على كاهلنا، بالنسبة لنا فلا نفكر في ما يقوله الناس، رغبتنا هي الفوز في كل مباراة".


واختتم، فان دايك: "علينا الاستمتاع بالتواجد الآن في صدارة الدوري وبفارق مريح نسبيًا، يجب أن نشعر بالثقة خاصة أننا فزنا بدوري أبطال أوروبا، ولا يمكننا التفكير منذ الآن في الفوز بلقب الدوري، لا زال هناك الكثير من المباريات، لن نعتقد أننا فزنا باللقب بسبب الفارق، لكننا في وضع أفضل بالتأكيد".


ويحل ليفربول الإنجليزي ضيفا على مانشستر يونايتد، بملعب اولد ترافورد غدًا الأحد ضمن منافسات الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.
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