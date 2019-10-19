فان دايك يطعن مانشستر سيتي ويدافع عن ليفربول

تحدث الهولندي فيرجل فان دايك مدافع الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي عن إمكانية تتويج فريقه بالألقاب ومواصلى مشوار تصدر جدول الترتيب في البريميرليج.









وأكد فان دايك على صعوبة الموسم الحالي رغم تواجد فريقه على صدارة الترتيب بفارق شاسع من النقاط، موضحا أن هناك محاولات للاستمرار خاصة بعدما تعلم فريقه من أخطاء الموسم الماضي، ولا يشعر بالكثير من الضغوط للفوز بالدوري الإنجليزي الموسم الحالي.









وأضاف فان دايك في تصريحات مع شبكة "سكاي سبورتس البريطانية"، "لا أعتقد أن لدينا ما نخسره، مانشستر سيتي هم الأبطال، ويدافعون عن لقبهم الذي نرغب في الفوز به، من وجهة نظري علينا فقط محاولة تحقيق ذلك".





وتابع: "الضغوط تأتي من وسائل الإعلام فقط، هم من يضعون الكثير على كاهلنا، بالنسبة لنا فلا نفكر في ما يقوله الناس، رغبتنا هي الفوز في كل مباراة".