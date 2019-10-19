حبس عاطل وحداد 4 ايام لاتهامهم بسرقة 680 ألف جنيه من خزينة إحدى الشركات بالقليوبية



وبإجراء المعاينة تبين وجود كسر بشباك إحدي الغرف الإدارية بالطابق الثاني علوي للمبني والذي يرجح دخول الجناه من خلاله إلي الطابق الأرضي والدلوف لغرفة الخزينة الذي تبين وجود كسر بالباب الخاص بها وخلوها من ثمة مبالغ مالية أو متعلقات وبعثرة محتويات الغرفة.



ونظرا لما تمثله الواقعة من أهمية بالغة تمثلت في التعدي علي المال تم تشكيل فريق بحث بقيادة اللواء هشام سليم مدير مباحث المديرية والعميد حازم عزت رئيس مباحث القليوبية.



وتم التوصل إلى أن مرتكبي الواقعة كلًا من: أ م غ 43 سنة،حداد ومقيم دائرة مركز شرطة قليوب،وطاهر ع ع 45سنة، عاطل ومقيم دائرة قسم شرطة قليوب.



عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمان، وبمواجهتهما أقرا تفصيليا بارتكاب الواقعة،وتم بإرشاد المتهمان ضبط المبلغ المالي،وكلفت إدارة البحث الجنائى بتطوير مناقشة المتهمان للوقوف علي حجم نشاطهما الإجرامي،تحرر عن ذالك المحضر رقم2810 جنح قسم شرطة قها لسنة 2019 واحيلا المتهمين للنيابة التي أصدرت قرارها السابق.



وعلي جانب آخر جدد قبل يومين المستشار محمود الكفراوى رئيس محكمة قليوب، حبس صاحب محل بقاله 15 يوما علي ذمة التحقيقات لقيامة بهتك عرض طفلة بدائرة قسم قليوب.



ومن جانبة قال أحمد عبد الله مرعي، المحامي، المتولي الدفاع عن الطفلة في القضية أن المتهم يواجه تهم التحرش وهتك العرض واحتجار طفلة وتهديدها بسلاح أبيض، وهي جرائم يعاقب عليها القانون عقوبات رادعة.



أضاف نور زكريا أحد الأهالي المتضامنين مع الطفلة أنه تم تحرير بلاغ ايضا ضد المتهم عن طريق خط نجدة الطفلة حمل رقم 2799، مشيرا أنه سيتم تحويل الطفلة بمساعدة مجلس أمناء الإدارة التعليمية بقليوب إلى أخصائي نفسي لمعالجتها من آثار التعدي عليها وإعادة تأهيلها من جديد.



وكان قد تلقى اللواء طارق عجيز، مدير أمن القليوبية، إخطارا بورود بلاغ لمركز قليوب من "م. ع" يفيد بقيام "ت. ي"، ٥٠ عاما، صاحب محل بقالة بهتك عرض نجلته الطفلة "ف. م"، ١٢ عاما، بعد تهديدها بسلاح أبيض، كما تم ضبط المتهم ويدعي ت.ا.



وتحرر عن ذلك المحضر ٣٨٢٣ قسم قليوب،وبالعرض على النيابة العامة أمرت بعرض الطفلة على الطب الشرعي واستعجال تحريات المباحث حول الواقعة وحبس المتهم ٤ أيام على ذمة التحقيقات واليوم جددها قاضي المعارضات 15 يومًا.

قرر محمود توفيق رئيس نيابة طوخ وقها،حبس عاطل وحداد 4 ايام علي ذمة التحقيقات لقيامهم بسرقة مبلغ 680 الف جنية من خزينة شركة منتجات غذائية بدائرة قسم قها.تلقي اللواء طارق عجيز مدير أمن القليوبية،اخطارا بورود بلاغ من المدعو م ي م س صاحب ومدير شركة بإكتشافه،عقب حضوره لمقر الشركة بكسر باب خزينتها وسرقة مبلغ مالي 680 ألف جنيه من داخلها من متحصلات بيع المنتجات الغذائية ولم يتهم أحد بالسرقة.