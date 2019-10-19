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البحر الأحمر تدعو شباب المحافظة لحضور مؤتمر "قدرات التقييم الوطنية"

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:52 م
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البحر الأحمر تدعو شباب المحافظة لحضور مؤتمر قدرات التقييم الوطنية
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محمد طه
 
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من منطلق اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لدعم وتأهيل الشباب، وإيمانا من الدكتورة يسرا عطيه نائب محافظ البحر الأحمر بضرورة خلق جسور التواصل مع شباب المحافظة وتمثيلهم فى المؤتمرات والمحافل الهامة التى تنعقد على أرض المحافظة.

تواصلت الدكتورة يسرا مع إدارة مؤتمر وزارة التخطيط للاتفاق على دعوة 10 من شباب المحافظة لحضور مؤتمر قدرات التقييم الوطنية بعنوان " لن نترك أحد ورائها تقييم 2030 " والذى سيعقد غدا بأحد الفنادق بالغردقة ويستمر حتى 24 اكتوبر 2019.

وتشير عطية أنه على من يرغب فى حضور المؤتمر فليبادر بتسجيل اسمه عن طريق الاتصال برقم 0653546790 وذلك مع ارسال صورة البطاقة بالوسائل التالية على الايميل [email protected] gmail.com أو بالفاكس على الرقم 0653556300 أو تسليمها لإدارة العلاقات العامة بالمحافظة، علما بأن الاختيار سيتم بأسبقية التسجيل.

وأكدت عطية في بيان لها اليوم على ضرورة مشاركة أبناء المحافظة وتمثيلهم للمحافظة فى المؤتمرات والمحافل الهامة التى تقام على ارض المحافظة، وذلك ليتسنى لهم المشاركة والاطلاع على اهم الاحداث والمستجدات، وكذلك تمثيلهم التمثيل المشرف لمحافظتهم، حيث يعد المؤتمر هو المؤتمر الدولى السادس للأمم المتحدة، ويشارك به 300 مشارك من مختلف دول العالم.
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