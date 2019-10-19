يحسن الهضم ويقلل من التوتر.. تعرفي على فوائد تمرين "اليوجا"

إذا كنت لم تُمارسي رياضة اليوجا سابقًا عزيزتي، وترغبين بذلك، فإن هذا الوضع سوف يفيدك ويضعك على بداية الطريق، وهو رفع القدمين بموازاة الحائط.





هذا التمرين، كما يصفه خبير الصحة في موقع "بابا ميل"، مناسب جدًا لمن يجلسن طويلًا بحكم عملهن، حيث هو تمرين رائع له مفعول السحر لمكافحة التوتر. علمًا أنك لممارسة هذا التمرين لست بحاجة سوى لجدار.





إليكم الفوائد التي يُمكن أن يحققها هذا التمرين:





يُحسّن الهضم

الحركة في البطن تُساعد على تدليك الأمعاء ومكافحة الإمساك وتعزيز الهضم. وبالتالي تُخلّص الجسم سريعًا من الطعام المهضوم.





يُعزّز الدورة الصحية في الجسم

بما أن هذا يعتبر وضعًا مقلوبًا، فإنه يُسهّل تدفق الدم إلى الجزء العلوي من الجسم، ما يؤدي إلى اندفاع الأكسجين معه.وبذلك يحصل جهازك اللمفاوي على دفعة جيدة من الدم والأكسجين، وهذا يساعد على تقليل التورم في الأطراف السفلية ويمكن أن يساعد في مشاكل ضغط الدم.





يُساعد في تخفيف الألم

هذا الوضع يعمل على تقوية عضلات الحوض والأعضاء التناسلية، وتخفيف تشنجات الحيض وأعراض انقطاع الطمث، كما أنه يعمل على تليين المفاصل المتصلبة، وهو مفيد لمن يعانين من التهاب المفاصل. كما يمكن للتقلصات في الساقين أن تصبح أفضل بالممارسة المنتظمة.





أيضًًا يساعد هذا الوضع على تخفيف الصداع والوقاية منه، خاصةً الصداع الناجم عن بطء الدورة الدموية.





يُقلّل من التوتر والقلق

النوم على الظهر مع رفع الساقين يساعد على تهدئة العقل والاسترخاء. وإذا ترافق ذلك مع التنفس العميق فإن هذا الوضع سوف يتيح لنظامك العصبي السمبتاوي فترة من الراحة.





الأفضل من ذلك كله، أنه يمكنك أن تستلقي وتتركي عقلك يرتاح.





إراحة الوركين والساقين والظهر

عضلات الساق وأوتار الركبة والظهر ستحصل على تمدُّد جيد بهذا الوضع. سيشعر عنقك ووركك بتمدد جيد عند أي حركة. مع مرور الوقت، سوف يصبح جسمك أكثر مرونة وسيخف التوتر والألم في تلك المناطق.





مارسي التمارين بانتظام للمساعدة في علاج آلام الظهر المزمنة

وإذا كان لديك بعض الصعوبة في الحفاظ على ساقيك مستقيمتين بشكل عمودي، فربما ذلك بسبب انحناء طفيف في الركبة. ولتحقيق أقصى فائدة افتحي ساقيك على شكل شكل "V" صغيرة.





وإن كنت لم تمارسي أي تمارين قبل ذلك ابدأي ببطء بما لا يزيد عن 5 دقائق في كل مرة حتى يتكيّف جسمك مع الوضع ثم زيديها تدريجيًا لتصل إلى 15 دقيقة.



