تابعونا لحظة بلحظة.. مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر الان (تغطية مباشرة)

يحل برشلونة ضيفا ثقيلا على فريق إيبار؛ في المواجهة التي تجمع بين الفريقين، اليوم السبت الموافق 19 أكتوبر 2019، على ملعب إيبوروا، ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني.





ونقدم لكم في موقع الفجر الرياضي، تغطية شاملة لكل أحداث مباراة برشلونة وإيبار يلا شورت الجديد، حيث يدخل الفريق الكاتالوني اللقاء وهو عازم على مواصلة صحوته التي عاشها في الأسابيع الأخيرة قبل فترة التوقف الدولي؛ بتحقيقه الفوز في 5 مباريات وتعادل مباراة، وذلك عقب سلسلة من التعثرات سواء على الصعيد المحلي أو حتى على الصعيد القاري، وتلقيه هزيمتان واحدة أمام غرناطه بهدفين دون رد، ومباراة أخري في الجولة الأولي من فريق اتلتيك بلباو بهدف دون رد.





فيما يسعى إيبار لاستغلال عامل الأرض والجمهور لحصد الثلاث نقاط من الفريق الكتالوني، خاصة أنه لم يتلقى الهزيمة في اخر ٤ مواجهات بالدوري الاسباني.





مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر يلا شوت kora live بث مباشر الاتحاد يلا شووت كورة اون لاين دوري بلس حصري؛ حيث يحتل برشلونة المركز الثاني من ترتيب الدوري الاسباني؛ برصيد ١٦ نقطة وبفارق نقطتين فقط عن غريمه التقليدي ريال مدريد المتصدر الترتيب، فيما يتواجد فريق إيبار في المركز الرابع عشر، برصيد 9 نقاط.





موعد مباراة برشلونة وإيبار في الدوري الإسباني:-

من المقرر أن تقام مباراة برشلونة وإيبار على ملعب إيبوروا، اليوم السبت، في تمام الساعة الواحدة ضهرا بتوقيت القاهرة، والساعة الثانية بتوقيت المملكة العربية السعودية، والثالثة بتوقيت أبو ظبي، وفي تمام الساعة الثانية عشر ظهرا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:-

تُذاع المباراة حصريا وعلى الهواء مباشرة عبر قناة bein sports hd2، التابعة لشبكة bein sports؛ المالكة لحقوق البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، ويعلق على اللقاء محمد على.





البث المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني:-

تنقل المباراة عبر موقع BEIN CONNECT على شبكة الإنترنت، اليوم السبت، ويمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة على الهواء مباشرة عبر YALLAHO SHOOT بث مباشر بدون تقطيع، كما ستنقل المباراه عبر KORA LIVE KORA STAR كول كورة وMATCH KSA، كما يمكنكم مشاهدة مباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني عبر متابعة لايف يوتيوب ماتش برشلونة وغرناطة، كما يقدم موقع الفجر الرياضي مشاهدة البث الحي المباشر لمباراة برشلونة وغرناطة في الدوري الإسباني.





يلا شوت بث مباشر برشلونة وإيبار

كورة بلس يلا شوت برشلونة، بث مباشر برشلونة وإيبار، كورة لايف بي ان قناة رابط سريع بث مباشر برشلونة، وعن المواجهات التاريخية بين الفريقين فقد التقا في 10 مباريات في بطولة الدوري الإسباني ، كان نصيب برشلونة في حسم الانتصار 9 مباريات وهو رقم كبير يدل على هيمنة الفريق الكاتالوني بينما لم يحقق الحزم أي فوز واكتفى بتعادل وحيد، بهدفين لمثلهما في الجولة الختامية من على ملعب بإيبورا وهو نفس الملعب الذي سيستضيف مباراة اليوم بين الفريقين، و كان آخر فوز للبارسا أمام إيبار، انتهت بثلاثة أهداف دون رد،بتوقيع لويس سواريز "هدفين" وليونيل ميسي؛ في مباراة الدور الأول من الموسم الماضي.







