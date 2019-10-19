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ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 12:38 م
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ضبط 6 مراكز لعلاج الإدمان غير مرخصة بالجيزة
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هبه عبد الحفيظ
 
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قامت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بحملة مُكبرة استهدفت عددًا من المراكز العلاجية غير المرخصة لعلاج الإدمان بدائرة مركز شرطة أبوالنمرس بالجيزة، وذلك بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الجيزة وبمشاركة الجهات المختصة المعنية، وقد أسفرت جهود تلك الحملة عن إستهداف (6) مراكز لعلاج الإدمان حيث تبين وجود المخالفات الآتية:

عدم وجود ترخيص من وزارة الصحة أو تسجيل بالنقابة.
عدم وجود موافقات على العلاج للمرضى المتواجدين.
عدم توافر تجهيزات طبية، وغرف (عناية – طوارىء – إفاقة).
عدم وجود فريق طبى مؤهل.
عدم وجود تذاكر طبية.
عدم وجود عقد محروقات أو رخص نفايات.
عدم تطبيق إشتراطات السلامة والصحة المهنية.
عدم إتباع سياسات مكافحة العدوى.
العثور على أدوية منتهية الصلاحية.
تم إتخاذ الإجراءات القانونية، وجارى استمرار الحملات الأمنية.
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