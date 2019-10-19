إنجي علاء: "اللي هيركز في الحلقة الأولى من بلا دليل هيحل اللغز"

دعت إنجي علاء مؤلفة مسلسل "بلا دليل" لمشاهدة الحلقة الأولى من المسلسل والتي سيتم عرضها عرض أول الاثنين المقبل ٢١ أكتوبر الساعة ٨ مساء على قناة cbc و١١ مساء على قناة cbc drama.

وأضافت أن الحلقة الأولى تقدم جميع شخصيات المسلسل المشتبه بهم في جريمة القتل التي تدور حولها أحداث المسلسل وقالت: "اللي هيركز في الحلقة الأولى من بلا دليل هيحل اللغز".

مؤلفة مسلسل "بلا دليل"، أضافت انها تتمنى أن يعجب المسلسل المشاهدين وان يكون عند حسن ظنهم.

"بلا دليل" تأليف إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج سينرجي للمنتج تامر مرسي وبطولة درة وخالد سليم ونيقولا معوض وحازم سمير وإسلام جمال وعمر الشناوي وديانا هشام وجمال عبد الناصر وأشرف زكي ومها نصار ومحمد لطفي شاهين وغيرهم من النجوم.

وأعلنت قناة cbc بدء عرض مسلسل "بلا دليل" للفنانة درة، ابتداءً من 21 أكتوبر الجاري، في تمام الساعة الثامنة مساء.

المسلسل ينتمى لنوعية أعمال الـ 45 حلقة، ويشارك في بطولته خالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوي، وجمال عبد الناصر، وأشرف زكي، وإنعام الجريتلي.

وتخوض درة بالمسلسل ثاني بطولاتها المطلقة في عالم الدراما التليفزيونية، بعد تقديمها "الشارع اللي ورانا"، الذي شارك في بطولته الفنانة لبلبة، والفنان الراحل فاروق الفيشاوي، من تأليف حاتم حافظ وإخراج مجدى الهواري.

تُجسد الفنانة درة ضمن الأحداث شخصية تدعى حبيبة، عازفة في الأوبرا على آلة موسيقية وهي ال "هارب" وهي من أصعب الآلات الموسيقية، ومتزوجة من الفنان خالد سليم، وهي أيضًا من الشخصيات الصعبة المركبة التي تمر بمشاكل نفسية عديدة، وتتهم بجريمة قتل في بداية الأحداث أثناء حفلة تجمع العديد من رجال الأعمال، ولكن في النهاية يتم إثبات براءتها، وتقع في علاقة حب تجمع بين الفنان نيقولا معوض وإسلام جمال ضمن أحداث المسلسل.

ويُجسد الفنان نيكولا معوض ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى تيمور الهواري وهي شخصية جريئة ومركبة وصعبة، بالإضافة إلى أنه دور محوري حيث يقع في حب الفنانة درة ضمن الأحداث، إلى أن تحدث جريمة القتل.

ويُجسد الفنان حازم سمير ضمن أحداث المسلسل شخصية تدعى طارق وهي من ضمن الشخصيات المركبة، حيث تربطه علاقة صداقة قوية بمجموعة من أصدقاءه ولكن سرعان ما تنقلب بينهم علاقة الصداقة وذلك بسبب العمل وحب الذات والمصالح الشخصية.

ويُجسد الفنان إسلام جمال شخصية مهندس ديكور، ويقع في حب الفنانة درة على الرغم من زواجها، وتمر الشخصية بالعديد من الأزمات والمشاكل خلال تصاعد الأحداث.

جدير بالذكر أن أحداث مسلسل "بلا دليل" تدور في إطار تشويقي غامض وهو مُصنف تحت الأعمال البوليسية أو أعمال الجريمة، حيث تحدث جريمة قتل في بداية الأحداث مما تنقلب أحداث المسلسل رأسًا على عقب لاكتشاف القاتل الحقيقي، بالإضافة إلى أن جميع شخصيات المسلسل مُركبة ومُعقدة.