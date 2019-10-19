ضبط 500 جرام ماريجوانا داخل أحد الطرود البريدية بمطار القاهرة

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط 500 جرام من مخدر الماريجوانا داخل أحد الطرود البريدية بمطار القاهرة الجوى.





فقد أكدت تحريات الإدارة العامة لمكافحة المخدرات إحتواء (أحد الطرود البريدية) على كمية من مخدر الماريجوانا قادمة من إحدى الدول الأجنبية إلى (أحد الأشخاص - مقيم بمحافظة الجيزة) عقب تقنين الإجراءات تم تفتيش الطرد المشار إليه وعُثر بداخله على (كمية من مخدر الماريجوانا وزنت 500 جرام مخبأة ضمن ملابس) جارى تكثيف الجهود لضبط الشخص المرسل إليه الطرد.



