داليا إبراهيم: حرصنا على التعاون مع اليونيسف للمشاركة في تنمية أطفالنا عقليًّا وجسديًّا





للمساهمة في الحملة القومية التي أطلقتها وزارة الصحة لتوعية الآباء والأمهات وتلاميذ المدارس بأهمية التغذية السليمة وممارسة الرياضة للحفاظ على صحة الأطفال، تقوم نهضة مصر للنشر عبر سلسلة كتاب الأضواء وبالتعاون مع منظمة اليونيسف بنشر رسائل صحية وتغذوية لرفع الوعي العام.





وتأتي مشاركة نهضة مصر مع اليونيسف في إطار اهتمامها الدائم بدعم وتنمية الطفل المصري في كافة المجالات التنموية التي ترفع من كفاءة جيل المستقبل على جميع المستويات العقلية والتربوية والصحية والبدنية.









وتنطلق الحملة بقيام نهضة مصر في بداية الفصل الدراسي الحالي، بوضع معلومات متكاملة عن أهمية التغذية السليمة، من مصدر علمي متميز ومعترف به عالميًّا، وهو منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسف" في جميع كتب الأضواء من الصف الأول وحتى الصف السادس الابتدائي، والتي يصل عددها إلى ملايين النسخ سنويًّا، مما يعني وصول المعلومة إلى أكبر عدد ممكن من الفئة العمرية المستهدفة من الحملة والمساهمة في بناء جيل قادر على المشاركة بشكل فعال في تحقيق التنمية الشاملة للمجتمع.





وعبرت "داليا إبراهيم"، رئيس مجلس إدارة نهضة مصر للنشر، عن سعادتها بالتعاون مع يونيسف، والمشاركة في هذه الحملة المهمة التي تأتي في إطار رسالة نهضة مصر بالاهتمام بالقيام بدور فعال في بناء الإنسان المصري، وخلق جيل جديد يتمتع بقدرات عقلية وجسدية سليمة، ومن ثم المساهمة في تحقيق التنمية وتفعيل رؤية مصر 2030 للتنمية المستدامة.





وأكدت داليا إبراهيم "أن الأضواء منصة تعليمية تصل إلى الملايين من الطلبة والأهالي سنويًّا من خلال مطبوعاتها وبوابتها الإلكترونية لتكون لهم بمثابة المصدر العلمي الموثوق فيه؛ حيث تعد أداة تعليمية وتثقيفية نهدف من خلالها إلى تطوير القدرات العقلية والتعليمية لأبنائنا، ومن هنا كان حرصنا على المشاركة مع "اليونيسف" لرفع الوعي المجتمعي بأهمية التغذية المتوازنة، والمساهمة في القيام بتغييرات إيجابية في سلوك وفكر وثقافة أولياء الأمور والأطفال لتحسين الصحة العامة لأطفالنا، والعمل على نموهم عقليًّا وجسديُّا بشكل سليم".









وأوضحت أن التعاون سيتضمن إلى جانب نشر المعلومات في سلسلة كتاب الأضواء من الصف الأول وحتى السادس الابتدائي نشر محتوى تفاعلي على صفحات التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ونصائح حول التغذية الصحية والمتوازنة للأطفال، مع إمداد الأهالي بمحتوى متنوع ومفيد يساعدهم في المحافظة على نمو وصحة أطفالهم.





ومن جانبه، قال "برونو مايس" ممثل يونيسف في مصر: " تعد الممارسات الغذائية السيئة وقلة النشاط البدني من الأسباب الرئيسية لسوء التغذية. يأتي التقزم من جانب والسمنة من جانب آخر ليشكلا عبئًا مزدوجًا ناتجًا عن سوء التغذية يمكن معالجته من خلال رفع الوعي العام فيما يخص قضايا تغذية الطفل والتعريف بممارسات التغذية السليمة، إلى جانب المساهمة في الجهود القومية للحد من انتشار التقزم والسمنة بين الأطفال. وتحقيقًا لهذه الغاية، يسرنا التعاون مع نهضة مصر وإصدارها الرائد "الأضواء" والذي يقدم رسائل عن التغذية تستهدف الأطفال والوالدين ومقدمي الرعاية".







