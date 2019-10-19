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سيميوني يدافع: أتلتيكو مدريد مثل البيتزا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
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سيميوني يدافع: أتلتيكو مدريد مثل البيتزا
سيميوني
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الفجر الرياضي
 
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دافع مدرب أتلتيكو مدريد دييجو سيميوني عن أسلوب لعب فريقه واتهامات اللعب بطريقة دفاعية الموجهة إليه بشكل شخصي.


وقال سيميوني: "يمكن التحسن، لا أحد يشكك في إمكانية التطور وأنه ينبغي علينا ذلك، انطلاقاً من ذلك، أحب البيتزا"، في إشارة إلى المصطلح الذي استعمله خلال مقابلة الأسبوع الماضي للإشارة إلى أسلوب لعب فريقه، عشية لقاء الأتلتيكو مع فالنسيا في الليجا.


وأضاف سيمينوني: "ترتبط هذه البيتزا بالحفاظ على أسلوب وشكل لعب منح أتلتيكو مدريد وجمهوره الأمل والتطور والعودة للانتصارات، إذن هذا هو المسار.. نحاول دائماً الاستمرار على أسلوب قوي في فريقنا، وهو تاريخ أتلتيكو مدريد، فريق قوي تنافسي يجيد شن الهجمات المرتدة، إنه فريق دافع عن تاريخه بصورة جيدة كي يتمكن من الهجوم، يمكن أن نتطور بوجود لاعبين كبار متألقين، إذا تسنى المزج بين الموهبة وتاريخ نادينا، يظل المسار كما هو، حسناً".


ويستضيف الأتلتي اليوم السبت، فالنسيا بملعب واندا متروبوليتانو في مدريد، ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإسباني ويحتل "الروخي بلانكوس" المركز الثالث بـ15 نقطة، بينما يأتي فالنسيا في المركز الثامن بـ12 نقطة.


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