اسعار بورصة الدواجن اليوم في الاسواق السبت 19-10-2019

اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

تواصل اسعار الدواجن تراجعها في الاسواق المحلية خلال تعاملات الفترة الحالية، حيث تشهد اسعار بورصة الدواجن اليوم استقرار ملحوظا في الاسواق المحلية، ويعود السبب في التراجع التي تشهده أسعار بورصة الدواجن إلى تراجع حركة البيع والشراء على الدواجن خلال الفترة الماضية وجاءت الاسعار في مصر اليوم على النحو التالي:







النوع الكمية السعر في المزارع



لحم أبيض كيلو 19 الأمهات كيلو 20 لحم ساسو كيلو 27 لحم بلدي كيلو 35 لحم رومي برونزي كيلو 52 لحم رومي أبيض كيلو 48 لحم بط مسكوفي كيلو 37 لحم البط مولار كيلو 26 بيض أبيض كرتونه 32.5 بيض أحمر كرتونه 33 بيض بلدي كرتونه 41.75 كتكوت أبيض عمر يوم من 5.75 إلى 8 جنيه كتكوت أحمر (ساسو) عمر يوم من 4.5 إلى 4.75 جنيه كتكوت بلدي عمر يوم 2.25 إلى 2.5

























اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر

سجلت اسعار بورصة الدواجن اليوم في مصر نحو19 جنيها لتصل إلى المستهلك بنحو 24-25 جنيها فيما تصل اسعار الفراخ البيضاء في بعض المناطق إلى 19 جنيها للمستهلك، وسجل سعر الدواجن البلدى نحو 29 جنيها للكيلو من المزرعة في حين يصل سعرها للمستهلك بين 35-36، فيما سجلت أسعار السمان اليوم 25 جنيها، الحمام 55 جنيها، الأرانب 55 جنيها، كيلو الرومي 60 جنيها، كيلو الكبد والقوانص 35 جنيها، هياكل 10 جنيهات، كبد صافي 40 جنيها، أجنحة 20 جنيها.





سعر كرتونة البيض في الاسواق اليوم

سجل سعر كرتونة البيض الأبيض 32.5 جنيها، وسجل سعر كرتونة البيض البلدي 40.5 جنيها، كما بلغ سعر كيلو الدواجن المجمدة ما بين 31 و33 جنيهًا، وتراوح سعر الكيلو الأبيض بين 25 و26 جنيهًا، و27 للأوراك، 44 للبانيه، 30 للساسو، 35 للبلدي، 40 للرومي، 40 للبط.





اسعار البط والدواجن اليوم

سجل سعر كيلو البط المسكوفي 17 جنيها.