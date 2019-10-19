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تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:34 ص
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تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية
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الفجر السعودي
 
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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.

وجاء جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة كالتالي:
الدوري الإنجليزي
- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.
- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.
- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.
- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.
- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.

الدوري الإسباني
- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.
- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.
- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.


الدوري الإيطالي
- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.
- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.
- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45.

الدوري الألماني
- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.
- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.
- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.

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18:00
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هيلاس فيرونا
يوفنتوس
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