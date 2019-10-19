تعرف على مواعيد مباريات اليوم في الدوريات الأوروبية

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تقام اليوم السبت، العديد من المباريات الهامة في مختلف ملاعب كرة القدم بالدوريات الأوروبية الكبرى، نستعرض أبرزها في التقرير التالي.



وجاء جدول مواعيد أهم المباريات حسب توقيت مكة المكرمة كالتالي:

الدوري الإنجليزي

- إيفرتون # وست هام يونايتد - الساعة 14:30.

- تشيلسي # نيوكاسل يونايتد - الساعة الخامسة مساء.

- ليستر سيتي # بيرنلي - الساعة الخامسة مساء.

- توتنهام هوتسبير # واتفورد - الساعة الخامسة مساء.

- كريستال بالاس # مانشستر سيتي - الساعة 19:30.



الدوري الإسباني

- إيبار # برشلونة - الساعة الثانية بعد الظهر.

- أتلتيكو مدريد # فالنسيا - الساعة الخامسة مساء.

- ريال مايوركا # ريال مدريد - الساعة العاشرة مساء.





الدوري الإيطالي

- لاتسيو # أتلانتا - الساعة الرابعة مساء.

- نابولي # هيلاس فيرونا - الساعة السابعة مساء.

- يوفنتوس # بولونيا - الساعة 21:45.



الدوري الألماني

- أوغسبورج # بايرن ميونيخ - الساعة 16:30.

- لايبزيغ # فولفسبورغ - الساعة 16:30.

- بوروسيا دورتموند # بوروسيا مونشنغلادباخ - الساعة 19:30.



