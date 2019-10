برفقة والده ووالدته.. الطفل شريف منير في صورة نادرة له

View this post on Instagram

أنا فاكر إني كنت خايف جداً وإحنا بناخد اللقطة دي .. خايف من شكل الكاميرا .. كانت بالنسبة لي في حجم البلدوزر .. و الإضاءة .. الجو العام يعني .. وتمر السنين وأبقى مابقفش غير قدام الكاميرا و في وسط الإضاءة .. وتبقى دي حياتي .🎥🎥🤔