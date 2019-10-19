برفقة والده ووالدته.. الطفل شريف منير في صورة نادرة له

يواصل الفنان شريف منير مشاركه جمهوره بنشر صور له في مراحل طفولته، موضحا أن في هذه الصورة كان خائفا من الكاميرا التي رأها لأول مرة.

وشارك شريف منير، جمهوره بصوره تجمعه بوالديه عبر حسابه الرسمي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" وعلق قائلا: "أنا فاكر إني كنت خايف جداً وإحنا بناخد اللقطة دي .. خايف من شكل الكاميرا .. كانت بالنسبة لي في حجم البلدوزر .. و الإضاءة .. الجو العام يعني .. وتمر السنين وأبقى مابقفش غير قدام الكاميرا و في وسط الإضاءة .. وتبقى دي حياتي".

يذكر أن آخر أعمال شريف منير السينمائية مشاركته فى فيلم " الممر".





أبطال فيلم" الممر"

بطولة أحمد عز، إياد نصار، أحمد فلوكس، أحمد رزق، محمد فراج، أحمد صلاح حسني، أسماء أبو اليزيد"، ومن إخراج وتأليف شريف عرفة، وإنتاج هشام عبد الخالق، وقد حقق الفيلم ثاني أعلى الإيرادات في موسم عيد الفطر الماضى.





أحداث فيلم "الممر"

يتناول الفيلم قصة قوات الصاعقة المصرية خلال حرب الاستنزاف، وعلي رأسهم أحد القادة البواسل اادي يدعي "نور"، وتدور أحداثه حول هذه الحقبة التاريخية بدأ من حرب 1967 وحتي الأوقات الاولي من حرب الاستنزاف.



عودة شريف منير للحفلات

يُذكر أن شريف منير أحيا يوم 29 أغسطس الماضى حفلًا في مكتبة الإسكندرية كعازف على آلة الدرامز، برفقة فرقته نوستالجيا.



وهذا الحفل يعد الأول لشريف منير مع فرقته بعد توقفه لسنوات عن العزف.





لمحات من حياته الشخصية

ولد​شريف منير​عام 1959، وتخرج من قسم التمثيل بالمعهد العالي في الفنون المسرحية، بدأ مشواره المهني عام 1983 كعازف على آلة "الدرامز"، ثم نصحه الشاعر الراحل ​صلاح جاهين​ بدراسة التمثيل عندما شاهده مع ابنه وبالفعل التحق بمعهد الفنون المسرحية في قسم التمثيل وتخرج منه عام 1986.





وبدأ شريف منير مسيرته المهنية قبل تخرجّه، حيث شارك في مسلسل "رحلة المليون" ،ثم قدم بعدها العديد من الأعمال الناجحة التي اعطته شهرة كبيرة في مصر والعالم العربي، ومن مسلسلاته: الزواج على طريقتي، اللص الذي أحبه، ليالى الحلمية، غاضبون وغاضبات، الزيبق، بكيزة وزغلول، المال والبنون - الجزء الأول، على باب الوزير، ذئاب الجبل، ليالي الحلمية - الجزء الثاني والثالث والرابع، كما قدم العديد من الاعمال المسرحية المميزة منها حزمني يا و كده أوكيه، ثم عمل كمذيع برامج واثبت تميزه في هذا المجال و اتجه مؤخرا نحو الإنتاج.