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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة NQW PLUS

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
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أونلاين NOW شووت: مشاهدة مباراة برشلونة وايبار بث مباشر KORA LIVE يلا شوت 7SRY رابط ماتش برشلونة NQW PLUS
مشاهدة مباراة برشلونة
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مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر مساء اليوم 19 من اكتوبر ضمن منافسات الاسبوع التاسع من بطولة الدوري الاسبانى للمحترفين بث مباشر مباريات اليوم يلتقى كلا من الفريقين Barcelona vs Ibar فى منافسة على الثلاثة نقاط مشاهدة مباريات اليوم فى بث مباشر بدون تقطيع.

مشاهدة مباراة برشلونة وإيبار بث مباشر
مشاهدة مباراة إيبار مع برشلونة فى بث مباشر خدمة مجانية لمتابعى وعشاق كرة القدم العالمية ضمن منافسات الجولة التاسعة من البطولة فى توقيت الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت فى مصر بما يوافق الساعة الثانية بالتوقيت فى السعودية فى منافسة شديدة القوة تترقبها جماهير الفريقين .

الدوري الاسبانى للمحترفين – الجولة التاسعة
مباراة إيبار مع برشلونة
توقيت 13:00 فى القاهرة
توقيت 14:00 فى السعودية



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