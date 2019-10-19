نصر الله يعلن موقفه من استقالة الحكومة اللبنانية الحالية
قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعليقا على الاحتجاجات: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة".
وأكد نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى
"أربعين الحسين" اليوم السبت "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية...وإذا
استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا
"الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء
يمثلون القوى الموجودة".
وأضاف نصر الله "حكومة التكنوقراط
لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط
هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة،
وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".
وتابع الأمين العام لحزب الله موجها حديثه
للمتظاهرين "نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ونقدر احتجاجكم، وليس هناك من شك
في أن رسالتكم وصلت قوية للمسؤولين جميعا"، مؤكدا "لا يقف أي تنظيم أو حزب
أو سفارة أجنبية أو أي أحد خلف هذه المظاهرات، الناس غضبوا".
هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت
والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني
حسن نصر، ألى أن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين،
ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية.
وتابع الأمين العام لحزب الله موجها حديثه
للمتظاهرين "نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ونقدر احتجاجكم، وليس هناك من شك
في أن رسالتكم وصلت قوية للمسؤولين جميعا"، مؤكدا "لا يقف أي تنظيم أو حزب
أو سفارة أجنبية أو أي أحد خلف هذه المظاهرات، الناس غضبوا".
هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت
والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.
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