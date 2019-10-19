ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

نصر الله يعلن موقفه من استقالة الحكومة اللبنانية الحالية

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:24 ص
Advertisements
نصر الله يعلن موقفه من استقالة الحكومة اللبنانية الحالية
حسن نصر الله
Advertisements
طباعة
وكالات
 
Advertisements

قال الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله تعليقا على الاحتجاجات: "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية برئاسة سعد الحريري، وتشكيل حكومة جديدة".

 

وأكد نصر الله في كلمة بمناسبة إحياء ذكرى "أربعين الحسين" اليوم السبت "لا نؤيد استقالة الحكومة الحالية...وإذا استقالت فإننا لا نعلم متى تتشكل أخرى في سنة أو سنتين، والبلد وقته ضيق"، مؤكدا "الحكومة الجديدة إذا كانت سياسية سوف تتمثل من نفس القوى السياسية، هؤلاء الوزراء يمثلون القوى الموجودة".

 

وأضاف نصر الله "حكومة التكنوقراط لا تستطيع أن تصمد أسبوعين، وأقولها بصدق، القوى السياسية التي تطالب بالحكومة التكنوقراط هي أول من سيعمل لإسقاطها"، لافتا "لتستمر الحكومة الحالية بمنهجية جديدة، وبأخذ العبرة مما يحدث هذين اليومين".

 

وتابع الأمين العام لحزب الله موجها حديثه للمتظاهرين "نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ونقدر احتجاجكم، وليس هناك من شك في أن رسالتكم وصلت قوية للمسؤولين جميعا"، مؤكدا "لا يقف أي تنظيم أو حزب أو سفارة أجنبية أو أي أحد خلف هذه المظاهرات، الناس غضبوا".

 

هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

 

وأشار الأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر، ألى أن بعض القيادات السياسية تتخلى عن المسؤولية وتلقي التبعات على الآخرين، ودعا الجميع إلى تحمل المسؤولية.

 

وتابع الأمين العام لحزب الله موجها حديثه للمتظاهرين "نحن جميعا نحترم خياركم بالتظاهر، ونقدر احتجاجكم، وليس هناك من شك في أن رسالتكم وصلت قوية للمسؤولين جميعا"، مؤكدا "لا يقف أي تنظيم أو حزب أو سفارة أجنبية أو أي أحد خلف هذه المظاهرات، الناس غضبوا".

                                                     

هذا ويشهد لبنان، حركات احتجاج في بيروت والعديد من المناطق، على خلفية تردي الأوضاع الاقتصادية.

 

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: لبنان حسن نصر الله الاحتجاجات اللبنانية
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
ألكوركون
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status