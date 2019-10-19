الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بدر يقوم بحملة للتبرع بالدم

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قام مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بدربالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الجامعة ووزارة الصحة بالقيام بحملة للتبرع بالدم على مستوى الجامعة.





ويقوم الاتحاد بالتوعية عن أهمية التبرع بالدم لما له من منافع صحية للمتبرع وللمجتمع، كما أنه من أسمى الأعمال الخيرية التي تخدم الإنسانية.



كما وفرت الحملة بالإشتراك مع بنك الدم بالإسماعيلية الأماكن المطلوبة للتبرع والرعاية للمتبرعين،وأثمرت جهود الطلاب على جمع على 230 كيس دم خلال أيام الحملة.



ويذكر أن الاتحاد المصري هو أكبر كيان لطلاب الصيدلة على مستوى مصر، حيث يضم 34 جامعه وأكثر من 5000 طالب صيدلة وأنشئ الاتحاد عام 1982 هادفا خدمة المجتمع وطلاب صيدلة على مستوى مصر.