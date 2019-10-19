الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بدر يقوم بحملة للتبرع بالدم
السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:22 ص
Advertisements
أية حمروشي
Advertisements
Advertisements
قام مكتب الاتحاد المصري لطلاب كلية الصيدلة بجامعة بدربالقاهرة، وذلك بالتعاون مع الجامعة ووزارة الصحة بالقيام بحملة للتبرع بالدم على مستوى الجامعة.
ويقوم الاتحاد بالتوعية عن أهمية التبرع بالدم لما له من منافع صحية للمتبرع وللمجتمع، كما أنه من أسمى الأعمال الخيرية التي تخدم الإنسانية.
كما وفرت الحملة بالإشتراك مع بنك الدم بالإسماعيلية الأماكن المطلوبة للتبرع والرعاية للمتبرعين،وأثمرت جهود الطلاب على جمع على 230 كيس دم خلال أيام الحملة.
ويذكر أن الاتحاد المصري هو أكبر كيان لطلاب الصيدلة على مستوى مصر، حيث يضم 34 جامعه وأكثر من 5000 طالب صيدلة وأنشئ الاتحاد عام 1982 هادفا خدمة المجتمع وطلاب صيدلة على مستوى مصر.
ويقوم الاتحاد بالتوعية عن أهمية التبرع بالدم لما له من منافع صحية للمتبرع وللمجتمع، كما أنه من أسمى الأعمال الخيرية التي تخدم الإنسانية.
كما وفرت الحملة بالإشتراك مع بنك الدم بالإسماعيلية الأماكن المطلوبة للتبرع والرعاية للمتبرعين،وأثمرت جهود الطلاب على جمع على 230 كيس دم خلال أيام الحملة.
ويذكر أن الاتحاد المصري هو أكبر كيان لطلاب الصيدلة على مستوى مصر، حيث يضم 34 جامعه وأكثر من 5000 طالب صيدلة وأنشئ الاتحاد عام 1982 هادفا خدمة المجتمع وطلاب صيدلة على مستوى مصر.
Advertisements
- "بدمك تقدر تنقذني" حملة للتبرع بالدم بجامعة بدر (صور)
- توعية 3 آلاف شخص بأهمية التبرع بالدم في حملة لـ"صيدلة كفر الشيخ" (صور)
- حملة للاتحاد المصري لطلاب الصيدلة للتوعية من حساسية الصدر بمنطقة "الحصري" (صور)
- الاتحاد المصرى لطلاب الصيدلة بجامعة هليوبوليس ينظم حملة للتوعية بأهمية القراءة
- غدا.. انطلاق مؤتمر "آفاق" للاتحاد المصري لطلاب صيدلة المنيا
- وفرت 500 كيس.. طلاب "صيدلة بدر" يدشنون حملة للتبرع بالدم (صور)
- عمداء كليات جامعة المنيا يتبرعون بالدم لمُصابي العمليات الإرهابية بـ"سيناء"
المزيد عن: مصر جامعة التبرع بالدم اخبارتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر