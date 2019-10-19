"طفل" هازارد يشعل أزمة في ريال مدريد

أثار المولود الجديد لإدين هازارد نجم ريال مدريد أزمة في قلعة النادي الملكي قبل مواجهة ريال مايوركا اليوم ضمن منافسات الأسبوع التاسع من الدوري الإسباني.









ورزق هازاد بمولد جديد اليوم السبت قبل مباراة ريال مدريد ومايوركا مما دفع زين الدين زيدان المدير الفني للمكي لاستبعاده من القائمة رغم الحاجة الشديدة له.

واستبعد زيدان البلجيكي إدين هازارد بعدما رزق بطفل صباح اليوم السبت، كما استبعد كارفخال وناتشو وأسينسيو وكروس وبيل وفاسكيز ومودريتش بسبب الإصابة.





قائمة ريال مدريد ضد مايوركا





حراسة المرمى: تيبو كورتوا - أريولا - ألتيوب





خط الدفاع: ميليتاو - سيرجيو راموس - فاران - مارسيلو - أودريوزولا - ميندي





خط الوسط: كاسيميرو - فالفيردي - خاميس رودريجيز - إيسكو





خط الهجوم : كريم بنزيما - يوفيتش - إبراهيم دياز - ماريانو - فينيسيوس جونيور – رودريجو







