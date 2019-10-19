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سفياني لاعب التعاون يبرر سبب الهزيمة أمام الأهلي

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:14 ص
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سفياني لاعب التعاون يبرر سبب الهزيمة أمام الأهلي
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الفجر السعودي
 
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برر ربيع سفياني لاعب فريق التعاون، خسارة فريقه أمام الأهلي 1 3، أمس الجمعة، في المرحلة السابعة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان لكرة القدم للمحترفين، بسبب الأخطاء التي ارتكبها زملاؤه.


وقال سفياني، في تصريحات تلفزيونية عقب نهاية اللقاء، إن سبب هزيمة فريقه في المباراة، يرجع إلى الأخطاء التي ارتكبها زملاؤه وأدت إلى تسجيل الأهلي لثلاثة أهداف، بعد أن كان التعاون متقدمًا بهدف.

وأضاف سفياني أن الشوط الأول شهد ضغطًا كبيرًا من فريقه على الأهلي؛ ما سمح بتسجيل هدف التقدم في الدقيقة العاشرة؛ لكن عدم تماسك الدفاع أدى إلى نهاية الشوط بتقدم الأهلي بهدفين.

ووعد سفياني جمهور فريقه بتعويض الخسارة أمام أهلي جدة في المباراة المقبلة أمام الفيصلي في المرحلة الثامنة من المسابقة.

ويحتل التعاون المركز الحادي عشر برصيد سبع نقاط في ترتيب المسابقة، فيما يحتل أهلي جدة المركز الثاني برصيد 14 نقطة.

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