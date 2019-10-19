محمد عدوية يرفع شعار كامل العدد في حفل الجامعة المصرية الصينية (صور)

أحيا النجم محمد عدوية، حفل غنائى داخل الجامعة المصرية الصينية، للترحيب بالطلاب الجدد، وذلك بمركز المنارة للمؤتمرات بالتجمع الخامس.

وصعد محمد عدوية بأغنية "واحد" وسط هتافات وصيحات طلاب الجامعة، وقدم عدد كبير من اغنياته الشهيرة منها، مش فارقة، حبيبي فين ماتكون، كانت لحظة متتوصفش، كلمة وضايقتها، سيبي روحك، يسلم عليا، الطيب احسن، دي اللي خدتني مني، تقدر تطير، بالاضافة لغنائه بعض اغنياته والده النجم الكبير احمد عدوية، كركشندي، با بنت السطان، زحمة يا دنيا زحمة.

وأعرب "عدوية" عن سعادته بالحضور الكبير من طلاب الجامعة وحفظهم لاغنياته قائلا، زمان كنت بحلم وبتمني اكون نجم كبير وبحس بالنجاح ده لما بشوفكم بشوف حب الناس اللي بحمد ربنا عليه.

يذكر أن آخر أعمال محمد عدوية كان ألبوم "سكوت خالص"، الذى حقق ردود أفعال إيجابية، وضم 12 أغنية، تعاون فيه مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين أبرزهم الشاعر أيمن عز والملحن محمود أنور والموزع نور والعسال وفهد وأحمد العتبانى وشريف بدر، وغيرهم.