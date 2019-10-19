شاهد.. لحظة فتح أول تابوت من خبيئة العساسيف عمره 3000 سنة

وجه الدكتور خالد العناني وزير الأثار بفتح أول تابوت من توابيت خبيئة العساسيف أمام كاميرات الإعلام، حيث قام المرممين برفع غطاء التابوت لأول مرة منذ 3000 عام.





وأشار العناني إلى أنه فخور بعمله مع رجال الأثار بالأقصر حيث أن هذه أول خبيئة تكتشف بأيدي مصرية خالصة، وأكد أن ما تناثر من أقوال عن التشكيك في هذا الكشف قبل الإعلان عنه وأنه توابيت دفنت في عام 67 هي أقوال أقل من أن يلتفت إليها، والأثري المصري قادر على معرفة الكشف حيث يراه.





جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي العالمي للإعلان عن كشف خبيئة العساسيف بحضور وزير الأثار والدكتور زاهي حواس والدكتور مصطفى وزيري وقيادات محافظة الأقصر الشعبية والرسمية.





وبدأت القصة الأحد 13 أكتوبر عندما علمت الفجر من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف أثري ضخم.





وزير الأثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للأثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات المشف الجديد.





ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت الفجر أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الاثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الأثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.





مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الأثار عن إنعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.





ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا