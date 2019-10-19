محافظ القليوبية يناقش تنفيذ مشروعات GIZ بقليوب (صور)

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عقد الدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية، إجتماعا بحضور الدكتورة سحر عطية مدير المكتب الإستشاري المسند إليه تنفيذ مشروعات المنحة الألمانية GIZ لتطوير مدينة قليوب، وبمشاركة الدكتورة إيمان ريان نائب المحافظ والدكتور عواد أحمد علي السكرتير العام وحامد طلبة رئيس مدينة قليوب وسولاف درويش عضو مجلس النواب عن دائرة قليوب، وطه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم والمهندسة هالة شندي مدير عام الأبنية التعليمية والمهندس أحمد سند مدير عام التخطيط العمراني وإسلام رجب مدير وحدة تطوير العشوائيات وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية والإدارية وعدد من الخبراء في مجال الإقتصاد والطرق والتخطيط التابعين للمكتب الإستشاري.





حيث تم مناقشة عدد من المقترحات المزمع تنفيذها من المنحة الألمانية بالتعاون مع ال GIZ لتطوير مدينة قليوب ومن بينها إمكانية إستغلال مبنى مدرسة خاصة يوجد بداخله 20 فصل غير مستغلين وذلك لتقليل الكثافات الطلابية وتخصيصه للمرحلة الإعداية، كما تم مناقشة إعادة استغلال وتصميم الفراغات على مصرف اسكندر المغطى لتصبح حدائق ومنتزهات وإقامة أكشاك تجارية ومشروعات للشباب.



كما تم مناقشة إستكمال رصف الطرق الداخلية بالإنترلوك والخارجية بالأسفلت بالناحية البحرية والشرقية لمنطقة بحري السكة الحديد وتطوير موقف السيارات بقريتي حلابة وصنافير واستكمال التخصصات في عيادات الوحدة الصحية (عظام - علاج طبيعي) وكذلك إستكمال التجهيزات الطبية بها وغيرها من مشروعات الصرف الصحي وإنشاء مراكز شباب وتطوير الميادين والشوارع الرئيسية.



وعلي جانب آخر عقدت المحافظة الخميس، بالتعاون مع المديرية المالية وقطاع الحسابات، ورشة توعية حول كيفية حساب الحد الأدنى للأجور 2019،وذلك تحت رعاية كلا من الدكتور محمد معيط وزير المالية والدكتور علاء عبد الحليم مرزوق محافظ القليوبية وبحضور كل من منير مراد نمر مدير عام المديرية المالية وعادل صبرة مدير عام الشئون المالية بالمحافظة ومصطفي عيد محاضر بوزارة المالية وبحضور ممثلي شئون العاملين والموارد البشرية وكذا المراجعين بالجهات الإدارية والمديريات الخدمية.



وأشاد محافظ القليوبية بالتعاون المثمر بين وزارة المالية والمحافظة فى تأهيل العاملين حول حساب الحد الأدنى للأجور، مشيرا إلى أن وزارة المالية لها أيادي بيضاء فى العديد من المشروعات الخدمية بالمحافظة، مقدما الشكر للرئيس الجمهورية على هذا القرار الذي أسعد قطاع عريض من الموظفين بالجهاز الإداري للدولة.





تاتي الورشة فى إطار التعاون بين وزارة المالية ومحافظة القليوبية وفي إطار قرار رئيس الوزراء رقم 2421 لسنة 2019 المعدل للقرار رقم 1627 لسنة 2019 وكتاب وزير المالية رقم 8 لسنة 2019 ومنشور رقم 13 لسنة 2019 بشأن تطبيق الحد الأدنى للأجور بالمحافظات.