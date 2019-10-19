الليلة ببرنامج مصر النهاردة.. 'شبكه الطرق القومية بمصر نقلة حضارية قوية'

يستعرض الليلة، برنامج مصر النهاردة، على شاشة القناة الأولى، إنجازات الدولة المصرية في تنفيذ مشروعات الطرق والكباري، والتي حققت قفزة كبيرة في تقديم خدمة متميزة للمواطنين، بتوفير الوقت والجهد، وتسهيل حركة التجارة، وتُعد نقلة حضارية قوية في مجال الطرق، وما تحقق خلال 5 سنوات في تطوير الشبكة القومية للطرق.





وتستضيف الفقرة للحديث في الموضوع الدكتور حسن عبد الظاهر مهدي

أستاذ هندسة الطرق بجامعة عين شمس.





كما تناقش الحلقة في فقرتها الثانية تداعيات العدوان التركي علي سوريا، بعد مبادرة الولايات المتحدة الأمريكية بوقف إطلاق النار، وتستضيف الفقرة الدكتور بشير عبدالفتاح السيد أحمد، الخبير في الشؤون التركية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية.



