خلال حملات أمنية.. ضبط 47 قضية جنائية بشارع عثمان محرم بالطالبية

وجه اللواء محمد الشريف مساعد أول وزير الداخلية لقطاع امن الجيزة، بتكثيف الحملات الأمنية لضبط الخارجين عن القانون وحائزي الأسلحة النارية والمواد المخدرة، والمشتبه بهم والهاربين من تنفيذ أحكام قضائية بشارع عثمان محرم، دائرة قسم شرطة الطالبية.





وأسفرت جهود الحملة اليوم التي أشرف عليها اللواء محمود السبيلي مدير الإدارة العامة الجيزة، واللواء مدحت فارس، اللواء سامح الحميلي نائبي مدير المباحث، واللواء عاصم أبو الخير مدير المباحث الجنائية، في مجال المرافق عن ضبط 140 كرسي – 22 طقطوقه – 10اوتاد وسلاسل – 14 ترابيزه – 3 شمسيه – 2 استاند – 2 أسطوانة غاز – 193 اجمالي، وفي مجال البحث الجنائي تم ضبط قضية مخدرات – 2 سلاح ابيض – 2 نوعيات خطرة – جناية – مستأنف – 10غرامات – 5 اشتباة – 25 جزئي – 47 اجمالي.





وفي سياق آخر كانت قد شنت الأجهزة الأمنية بقطاع أمن الجيزة حملات أمنية في وقت سابق بشارع عثمان محرم بالطالبية في مجال المرافق عن ضبط 13 طقطوقة – 5 اوتاد وسلاسل – 3 ثلاجة – 6 ميزان – 125 كرسى – 11 ترابيزة – 4 عربة يد – شمسية – 6 استاند – وبلغ الإجمالي 162 مخالفة، وفي مجال مجهود البحث الجنائي تم ضبط 2 سلاح نارى – 2 مخدرات – 4 سلاح ابيض – 2 جناية – 8 مستأنف – 35 جزئى – 15 غرامات – ضبط وإحضار – 600 مبالغ مالية – 2 دراجه بخارية – سايرة – 2 نوعيات خطره – 3 مخالفة – 3 إشتباه – وبلغ الإجمالي 80 مخالفة.





ولاقت الحملة استحسان وارتياح كافة الفئات من المواطنين وطالبو باستمرارها مؤكدين تحياتهم وتقديرهم لجهاز الشرطة والجهود المبذولة.





وجاري الدفع بحملات مكبرة للتصدي لكافة صور الخروج عن القانون والشرعية مع التنسيق مع الجهات المعنية.



