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رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد عدد من نيابات القاهرة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد عدد من نيابات القاهرة
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هدير حمزة
 
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قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمرور على عدد من النيابات الإدارية بمحافظة القاهرة شملت نيابة الاستثمار والشئون المالية، نيابة الضرائب، نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس. 

وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، بأن رئيس الهيئة وعدد من قياداتها تفقدوا سير العمل بالنيابات. 

وجاء ذلك في إطار خطة وعزم المستشار "المنشاوي" لزيارة النيابات الإدارية بمحافظات مصر المختلفة والتواصل مع أعضائها بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.

وناقش رئيس الهيئة خلال جولته مديري وأعضاء تلك النيابات فيما يخص شئون العمل، حيث أثنى على ما يقومون به من جهد دؤوب، مؤكدًا على دعمه الكامل لتذليل أي عقبات لضمان حسن انتظام العمل بما يكفل للنيابة الإدارية تحقيق رسالتها السامية.
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