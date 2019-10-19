رئيس هيئة النيابة الإدارية يتفقد عدد من نيابات القاهرة

قام المستشار عصام المنشاوي، رئيس هيئة النيابة الإدارية بالمرور على عدد من النيابات الإدارية بمحافظة القاهرة شملت نيابة الاستثمار والشئون المالية، نيابة الضرائب، نيابة الإدارة المحلية القسم الخامس.





وصرح المستشار محمد سمير، المتحدث باسم النيابة الإدارية في بيان اليوم السبت، بأن رئيس الهيئة وعدد من قياداتها تفقدوا سير العمل بالنيابات.





وجاء ذلك في إطار خطة وعزم المستشار "المنشاوي" لزيارة النيابات الإدارية بمحافظات مصر المختلفة والتواصل مع أعضائها بما يكفل تذليل كافة المعوقات التي صادفها الواقع العملي في سبيل تحقيق العدالة الناجزة.



