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توجيهات باستغلال مركز شباب المراشدة وإنشاء 40 محل تجاري لتوفير فرص للشباب (صور)

السبت 19/أكتوبر/2019 - 11:07 ص
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توجيهات باستغلال مركز شباب المراشدة وإنشاء 40 محل تجاري لتوفير فرص للشباب (صور)
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بسام عبدالحميد
 
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اجري اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا جولة تفقدية بمركز الوقف لمتابعة المنظومة الرياضية بمركزي شباب المراشدة والوقف، رافقه خلال الجولة رئيس مدينة الوقف ومدير ادارة الشباب والرياضة بمدينة الوقف.
بدأ الهجان جولته بتفقد مركز شباب قرية المراشدة ووجه بضرورة الاستغلال الامثل له وفتح أبوابه أمام الشباب لممارسة الانشطة الرياضية والثقافية لما لها من مردود ايجابي على الحالة البدنية والفكرية لهم.

وجه الهجان بضرورة استغلال مساحة الملعب الخماسي القديم البالغ مساحته 800 بما يناسب احتياجات شباب القرية نظرا لوجود ملعبين أحدهما قانوني واخر خماسي مزودان بالنجيل الصناعي مضيفا انه جاري دراسة انشاء 40 محال تجاري على طول واجهة الملعب الجديد وذلك بعد الحصول على الموافقة من وزارة الشباب والرياضة.

وأوضح محافظ قنا، أنه سيتم خلال الفترة القادمة عرض المشروع علي أحد المستثمرين للبدء في تنفيذه ليكون إضافة جديدة للمنطقة والمساهمة في توفير فرص عمل للشباب.

وتابع الهجان جولته بتفقد مركز شباب مدينة الوقف المقام على مساحة حوالي 10 افدنة والذي يضم ملعب كرة قدم قانوني ترابي وملعب كرة قدم خماسي مزود بنجيل صناعي وملعب آخر خماسي مبلط.

ووجه الهجان المسئولين بتقديم عدد من المقترحات حول امكانية تطوير المركز واستغلال المساحات الفارغة بما يناسب طموحات الشباب من انشطة رياضية اخري حتى يتمكنوا من استغلال اوقات فراغهم بشكل سليم.
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