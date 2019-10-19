قسم تمريض المسنين بجامعة الزقازيق يعقد مؤتمره الدولي الأول الثلاثاء المقبل

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يعقد قسم تمريض المسنين بكلية التمريض جامعة الزقازيق مؤتمره الدولي الأول بعنوان (الارتقاء بصحة واستقلالية كبار السن)، بالتعاون مع جامعة كيبانجسان ماليزيا (الجامعة الوطنية الماليزية) وجامعة العلوم والتكنولوجيا باليمن (كلية الطب والعلوم الصحية). تحت رعاية الاستاذ الدكتور عثمان شعلان والدكتورة نادية محمد طه عميد كلية التمريض وذلك يوم الثلاثاء الموافق 22 أكتوبر في تمام الساعة التاسعة صباحا بقاعة المؤتمرات بالمركز العلمى بمستشفى الجراحة.



وقالت الدكتورة ايمان شكرى عبدالله رئيس قسم تمريض المسنين ورئيس المؤتمر إن المؤتمر يكتسب أهمية كبري لمواكبته للاحتفال باليوم العالمى للمسنين الذي يحتفل به العالم في أول أكتوبر من كل عام بهدف لفت الإنتباه إلى هذه الفئة العمرية التي ساهمت في تنمية المجتمعات وقدرتها على مواصلة المساهمة.



من هنا كان اهتمام قسم تمريض المسننين بعقد مؤتمره العلمي الدولي الأول والثالث للقسم لمناقشة كيفية الارتقاء بصحة المسنين من خلال مناقشة العديد من الأبحاث حول تعزيز صحة ورفاهية كبار السن، والتوعية الصحية والوقاية من الأمراض فى كبار السن، وتعزيز وتنمية البحث العلمى للارتقاء بصحة واستقلالية كبار السن، والقضايا المتقدمة والابتكار والحداثة في تعليم تمريض المسنين، وتطوير أفضل الممارسات التمريضية والممارسات المبنية على الأدلة لتعزيز صحة واستقلالية كبار السن بمشاركة بمشاركة دولية وعدد كبير من أساتذة كليات الطب والتمريض بالجامعات المصرية والأكاديمية الطبية العسكرية.



كانت جامعة الزقازيق قد نظمت المنتدي السنوي الأول لوحدة مناهضة العنف ضد المرأة تحت عنوان " المرأة المصرية.. نحو آفاق مستقبليه " بهدف تعزيز الدور المحوري للجامعة كشريك أساسي مع مؤسسات الدولة المصريه لتحقيق التقدم المستهدف لمؤشرات القياس للوصول إلي أهداف الاستراتجية الوطنية للتنمية المستدامة " مصر 2030" وذلك تحت رعاية الدكتور عثمان شعلان رئيس الجامعة، ود. نهلة الجمال المشرف علي قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة.



وصرحت الدكتورة نهلة الجمال أن المنتدي يشارك فيه د. ممدوح غراب محافظ الشرقية، الدكتورة نسرين إبراهيم البغدادى– مديرة المركـز القومـى للبحوث الاجتماعية والجنائية، ممثل رفيع المستوى لجمهورية مصر العربية، بالمنظمة الأفرو – آسيوية للتنمية نيابه عن الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة مني عطية مقرر المجلس القومي للمرأة بمحافظة الشرقية إلي جانب تشريف قيادات قطاع حقوق الإنسان ومكافحة جرائم العنف ضد المرأة بوزارةالداخلية ووكيل وزارة التضامن الاجتماعي بمحافظة الشرقية.



وأضافت الدكتورة مي سمك المدير التنفيذي للوحدة أن الملتقي سوف يناقش سبل تعزيز الشراكة بين مؤسسات التعليم العالي من ناحية وبين المجلس القومي للمرأة لتمكين المرأة. كما يستعرض جهود كل من المجلس القومي للمرأة وزارة الداخلية في مناهضة العنف ضد المرأة في إطار تحقيق أهداف الاستراتيجية في هذا المجال.