حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر.. والعظمى في القاهرة 31

حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر





أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعسد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.





وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، و تظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.





وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 11 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.





وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم السبت في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وهذا سنقدمه لكم في الجداول الآتية:





درجات الحرارة اليوم السبت 19-10-2019 في محافظات ومدن مصر





المدينة الصغرى العظمى القاهرة 22 31 شبين الكوم 21 31 طنطا 21 30 دمنهور 20 29 الإسكندرية 20 29 بلطيم 21 28 مطروح 19 26 السلوم 18 30 سيوة 20 31 بورسعيد 24 28 دمياط 24 27 الزقازيق 20 31 الإسماعيلية 19 31 السويس 21 30 العريش 20 28 رفح 19 28 رأس سدر 20 32 نخل 18 29 نويبع 27 31 طابا 21 29 كاترين 15 26 الطور 24 30 شرم الشيخ 27 34 الغردقة 25 34 مرسى علم 28 32 الفيوم 21 33 بني سويف 20 33 المنيا 19 35 أسيوط 19 37 سوهاج 20 37 قنا 23 37 الأقصر 22 38 أسوان 25 38 أبو سمبل 28 37 الوادي الجديد 24 38 شلاتين 26 34 أبو رماد 26 34 حلايب 28 32 رأس حدربة 27 32



