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حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر.. والعظمى في القاهرة 31

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر.. والعظمى في القاهرة 31
صورة أرشيفية
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حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر

أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعسد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.

وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.

وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 11 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم السبت في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وهذا سنقدمه لكم في الجداول الآتية:

درجات الحرارة اليوم السبت 19-10-2019 في محافظات ومدن مصر

المدينةالصغرىالعظمى
القاهرة22 31
شبين الكوم21 31
طنطا2130
دمنهور20 29
الإسكندرية2029
بلطيم21 28
مطروح19 26
السلوم18 30
سيوة20 31
بورسعيد24 28
دمياط24 27
الزقازيق20 31
الإسماعيلية19 31
السويس21 30
العريش20 28
رفح19 28
رأس سدر20 32
نخل18 29
نويبع27 31
طابا21 29
كاترين15 26
الطور24 30
شرم الشيخ27 34
الغردقة25 34
مرسى علم28 32
الفيوم21 33
بني سويف20 33
المنيا19 35
أسيوط19 37
سوهاج20 37
قنا23 37
الأقصر22 38
أسوان25 38
أبو سمبل28 37
الوادي الجديد24 38
شلاتين26 34
أبو رماد26 34
حلايب28 32
رأس حدربة27 32

بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اليوم السبت 19-10-2019 حالة الطقس في مصر، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض الدول العربية والأجنبية:
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