حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر.. والعظمى في القاهرة 31
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
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حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019 في مصر
أصدرت هيئة الأرصاد بيان عن حالة الطقس اليوم السبت 19-10-2019، وأوضحت الأرصاد أن طقس اليوم معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة حتى شمال الصعيد، ويشهد جنوب الصعسد طقس شديد الحرارة في النهار وطقس لطيف في الليل.
وتابعت الأرصاد: أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباح اليوم على مناطق من شمال الجمهورية، وتظهر السحب المنخفضة والمتوسطة على شمال وجنوب البلاد والرياح أغلبها شمالية شرقية معتدلة تنشط على جنوب سيناء ومناطق من شمال الصعيد، كما تنشط على خليج السويس مما يؤدى إلى اضطراب في الملاحة البحرية.
وعن حالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من 11 متر إلى 1.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من 2 متر إلى 2.5 متر، والرياح السطحية شمالية غربية.
وشمال بيان "الأرصاد" درجات الحرارة اليوم السبت في مدن ومحافظات جمهورية مصر العربية، وهذا سنقدمه لكم في الجداول الآتية:
درجات الحرارة اليوم السبت 19-10-2019 في محافظات ومدن مصر
|المدينة
|الصغرى
|العظمى
|القاهرة
|22
|31
|شبين الكوم
|21
|31
|طنطا
|21
|30
|دمنهور
|20
|29
|الإسكندرية
|20
|29
|بلطيم
|21
|28
|مطروح
|19
|26
|السلوم
|18
|30
|سيوة
|20
|31
|بورسعيد
|24
|28
|دمياط
|24
|27
|الزقازيق
|20
|31
|الإسماعيلية
|19
|31
|السويس
|21
|30
|العريش
|20
|28
|رفح
|19
|28
|رأس سدر
|20
|32
|نخل
|18
|29
|نويبع
|27
|31
|طابا
|21
|29
|كاترين
|15
|26
|الطور
|24
|30
|شرم الشيخ
|27
|34
|الغردقة
|25
|34
|مرسى علم
|28
|32
|الفيوم
|21
|33
|بني سويف
|20
|33
|المنيا
|19
|35
|أسيوط
|19
|37
|سوهاج
|20
|37
|قنا
|23
|37
|الأقصر
|22
|38
|أسوان
|25
|38
|أبو سمبل
|28
|37
|الوادي الجديد
|24
|38
|شلاتين
|26
|34
|أبو رماد
|26
|34
|حلايب
|28
|32
|رأس حدربة
|27
|32
بيان الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن اليوم السبت 19-10-2019 حالة الطقس في مصر، ودرجات الحرارة في مدن ومحافظات مصر وبعض الدول العربية والأجنبية:
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