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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك

السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:59 ص
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ترتيب الدوري المصري قبل مباراة الزمالك
الزمالك
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الفجر الرياضي
 
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يخوض نادي الزمالك مباراة قوية أمام المقاولون العرب في الثامنة مساء اليوم السبت، في مباراة مؤجلة من الأسبوع الخامس من بطولة الدوري المصري الممتاز، حيث يشهد ترتيب الدوري المصري تغييرات كبيرة بعد تلك المباراة.

موعد مباراة الزمالك والمقاولون العرب 
ومن المقرر أن تنطلق مباراة الزمالك اليوم أمام ذئاب الجبل في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، التاسعة مساء مكة المكرمة ، العاشرة مساء بتوقيت أبو ظبي، وذلك عبر قناة أون سبورت On Sport.

ترتيب الدوري المصري الممتاز قبل لقاء الزمالك اليوم:

الأهلي 9 نقاط
بيراميدز 8 نقاط
المقاولون العرب 7 نقاط
الزمالك 7 نقاط
الاتحاد السكندري 7 نقاط
مصر المقاصة 6 نقاط
الإسماعيلي 6 نقاط
الانتاج الحربي 6 نقاط
حرس الحدود 6 نقاط
سموحة 5 نقاط
المصري 4 نقاط
طنطا 4 نقاط
الجونة 4 نقاط
أف سي مصر 3 نقاط
طلائع الجيش نقتطين
وادي دجلة نقطة واحدة
أسوان نقطة واحدة
إنبي نقطة واحدة

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