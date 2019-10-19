البرلمان البريطاني يعقد جلسة نادرة للتصويت على البريكست

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تواجه خطة رئيس الوزراء بوريس جونسون لخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي ما يتوقع أن يكون تصويتا صعبا للغاية في الوقت الذي يستعد فيه البرلمان البريطاني لأول جلسة يوم السبت منذ حرب فوكلاند عام 1982.



ستكون خطة الانفصال الجديدة المتفق عليها بين الحكومة البريطانية ودول الاتحاد الأوروبي السبعة والعشرين الأخرى في قمة يوم الخميس على المحك.



ويأمل جونسون ان ينجح في الحصول على تصويت البرلمان لدعم الصفقة بعد فشل سلفته تيريزا ماي ثلاث مرات في جذب المشرعين إلى خطتها.



جونسون ليس لديه أغلبية برلمانية لكنه يأمل في جذب بعض المشرعين من حزب العمل المعارض إلى جانبه.



وقال في صحيفة ذي صن اليوم السبت إن التصويت على الخطة سيؤدي إلى انهاء "فصل مؤلم في تاريخنا".



وفي وقت سابق، ادان زعيم حزب العمال في المملكة المتحدة جيريمي كوربين صفقة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي التي تم التوصل إليها بين رئيس الوزراء بوريس جونسون والاتحاد الأوروبي بأنها "أسوأ" من التسوية التي توصلت إليها سلف جونسون والتي رفضها المشرعون البريطانيون مرارًا.



صرح كوربين في بيان: "من ما نعرفه، يبدو أن رئيس الوزراء تفاوض على صفقة أسوأ من صفقة تيريزا ماي، والتي تم رفضها بأغلبية ساحقة."



ويقول إن "صفقة البيع لن تجمع البلد معًا ويجب رفضها. أفضل طريقة للحصول على تصنيف هي إعطاء الشعب الكلمة الأخيرة في تصويت عام."



مع رفض حلفاء جونسون "الحزب الوحدوي الديموقراطي" للصفقة الحالية، من المحتمل أن يحتاج رئيس الوزراء إلى دعم بعض المشرعين المؤيدين لحزب العمال البريطاني للحصول على الصفقة من خلال البرلمان.



يقول كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي بشأن البريكست، إن الصفقة مع بريطانيا تجيب على حالة عدم اليقين التي أوجدها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي وأضاف "لقد قدمناها، وقد توصلنا إليها".



في أول رد فعل، قال ميشيل بارنييه إن بريطانيا توافق الآن على دفع التزاماتها المالية للاتحاد الأوروبي، وهو ما يقدر بنحو 39 مليار جنيه.



أعلنت بريطانيا والاتحاد الأوروبي اليوم الخميس إنهما توصلتا إلى اتفاق شامل بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي بعد أيام من المفاوضات المكثفة - رغم أنه لا يزال يتعين اعتمادها رسميًا من قبل الكتلة والتصديق عليها من قبل البرلمانين الأوروبي والأميركي.



قبل ساعات من قمة جميع الزعماء الوطنيين الـ 28 في الاتحاد الأوروبي، قام رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر بالتغريد عبر تويتر: " إنها اتفاقية عادلة ومتوازنة للاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة وهي شهادة على التزامنا بإيجاد حلول".



أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون أن الجانبين قد أبرما "صفقة جديدة رائعة" وحث المشرعين في المملكة المتحدة على التصديق عليها في جلسة خاصة يوم السبت.

ما زاد الأمور تعقيدًا على الفور هو حلفاء حكومة شمال أيرلندا لجونسون الذين لم يضيعوا دقيقة ليقولوا إنهم لم يتمكنوا من دعم الخطوط العريضة للصفقة بسبب أحكام الحدود الأيرلندية.



يحتاج جونسون إلى كل الدعم حتي يتمكن من إبرام أي اتفاق حيث رفض البرلمان البريطاني بالفعل صفقة سابقة ثلاث مرات.



كافح المفاوضون الفنيون لفترة أطول من أجل وضع اللوائح الجمركية وضرائب المبيعات التي ستضطر إلى إدارة التجارة في السلع بين أيرلندا الشمالية وإيرلندا - حيث تتشارك المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي في حدودهما البرية الوحيدة.



بعد شهور من الكآبة بشأن عملية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المتوقفة، بدا القادة الأوروبيون متفائلين هذا الأسبوع. قال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يوم الأربعاء "أريد أن أصدق أنه تم الانتهاء من التوصل إلى اتفاق"، في حين قالت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل إن المفاوضات "في المرحلة النهائية".



لقد ثبت أنهم على حق يوم الخميس.

