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نجم يوفنتوس مطلوب في مانشستر يونايتد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 10:13 ص
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نجم يوفنتوس مطلوب في مانشستر يونايتد
إيمري كان
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علي نبوي
 
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يرغب نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع لاعب الوسط الألماني إيمري كان لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي في يناير المقبل.



وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن مانشستر يونايتد سيتحرك في يناير تجاه لاعب ليفربول السابق ويوفنتوس الحالي إيمري كان لضمه.



وأضافت الشبكة أن يونايتد يرغب في استغلال عدم تواجد اللاعب في قائمة يوفنتوس التي تشارك في دوري أبطال أوروبا لإقناعه بالانضمام لليونايتد ودعم صفوف الفريق.

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