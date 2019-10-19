مانشستر يونايتد يتطلع لضم ثنائي برشلونة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:54 ص
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علي نبوي
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كشفت تقارير صحفية في إسبانيا عن رغبة نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي في التعاقد مع إيفان راكيتيتش وعثمان ديمبلي لاعبا فريق برشلونة.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن نادي مانشستر يونايتد يطمح للتعاقد مع لاعبين برشلونة ولكن سيكون ذلك صعبًا.
وأضافت الصحيفة إن اليونايتد يرغب في الحصول على خدمات راكيتيتش وديمبلي.
وتابعت التقارير بأن النادي الإنجليزي يسعى لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق بداية الموسم الحالي.
وبحسب ما ذكرته صحيفة "الموندو ديبورتيفو" الإسبانية فإن نادي مانشستر يونايتد يطمح للتعاقد مع لاعبين برشلونة ولكن سيكون ذلك صعبًا.
وأضافت الصحيفة إن اليونايتد يرغب في الحصول على خدمات راكيتيتش وديمبلي.
وتابعت التقارير بأن النادي الإنجليزي يسعى لدعم صفوفه في فترة الانتقالات الشتوية بعد المستوى المتواضع الذي ظهر عليه الفريق بداية الموسم الحالي.
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