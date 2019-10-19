وصول وزير الآثار وحواس لمقر مؤتمر الإعلان عن خبيئة العساسيف

وصل قبل قليل الدكتور خالد العناني وزير الآثار، والدكتور زاهي حواس عالم المصريات المعروف، وعدد كبير من الإعلاميين ومشاهير الدولة المصرية إلى مقر مؤتمر الإعلان عن الكشف المعروف إعلاميًا بـ"خبيئة العساسيف".





وكان في استقبال وزير الآثار الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والدكتور أيمن عشماوي رئيس قطاع الآثار المصرية، والدكتور الطيب عباس رئيس الشؤون الأثرية بالمتحف المصري الكبير، وفريق الكشف عن توابيت خبيئة العساسيف، وفريق المرممين.





بدأت القصة أول أمس الأحد عندما علمت "الفجر" من خلال مصادر خاصة لها بوزارة الآثار عن العثور على 8 توابيت أثرية في منطقة جبانة العساسيف وأكد المصدر على أن الأمر سيكون بداية لكشف آثري ضخم.





وزير الآثار والأمين العام في الأقصر

وفور إبلاغ وزير الأثار الدكتور خالد العناني سافر إلى الأقصر مرة أخرى حيث غادرها الجمعة الماضية بعد الإعلان عن كشف أثري في وادي القرود بالبر الغربي، ورافق الدكتور مصطفى وزيري الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار الوزير في رحلته لمعاينة بدايات الكشف الجديد.





ارتفاع عدد التوابيت المكتشفة

علمت "الفجر" أنه باستمرار البحث ارتفع عدد التوابيت المكتشفة حتى مساء الإثنين إلى ما يقرب من 14 تابوتًا منها توابيت مذهبة، وهو الأمر الذي دفع وزارة الآثار لإعلان حالة الاستعداد القصوى لاستقبال هذه التوابيت كما يليق بها.





مؤتمر صحفي واستعدادات خاصة

وأعلن وزير الآثار عن انعقاد مؤتمرًا صحفيًا بجبانة العساسيف للإعلان عن هذا الكشف الضخم، وتم استدعاء جميع المرممين بالأقصر للعناية بالتوابيت المستخرجة وذلك وفق أحدث المعايير المتبعة في الترميم حسبما أفاد المصدر الخاص للفجر.





ارتفاع عدد التوابيت إلى 26 تابوتًا