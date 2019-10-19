ملامح خارطة الطريق بين حكومة السودان والحركة الشعبية

كشف وفد من الحكومة السودانية والحركة الشعبية، عن إعلان مبادئ وخارطة طريق للتفاوض بينهما، وذلك في جوبا عاصمة جنوب السودان.

وفي التفاصيل، تم تقسيم خارطة الطريق الموقعة إلى 3 ملفات، شملت الملف السياسي، والإنساني، والترتيبات الأمنية.

وأكد المتحدث باسم "الحركة الشعبية شمال" أن إعلان المبادئ الذي تم التوقيع عليه يشكل خارطة الطريق التي تحكم التفاوض في المستقبل، مشيرا إلى أن الحوار سيتواصل السبت، وفقا لخارطة الطريق الموقعة.

كما وصفت الحركة الشعبية شمال جناح الحلو، أن الاتفاق الذي تم بين الحكومة السودانية والشعبية يعد تقدما للعملية التفاوضية، حيث قال المتحدث الرسمي باسم الحركة إنها ستقدم السبت، ورقة تفاوضية تتعلق بإعلان المبادئ، وبهذا الاتفاق ستدخل الحكومة السودانية والحركة الشعبية في جولة مفاوضات جديدة.

قضايا سياسية إنسانية وأمنية على الطاولة

يذكر أن محادثات السلام بين الحكومة السودانية و"الحركة الشعبية"، كانت استؤنفت الجمعة، في جنوب السودان بعدما تعثّرت الاجتماع بينهما إثر تلويح الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال بالانسحاب من المفاوضات.

وقال ممثلون عن الحركات إن الأطراف توصلت إلى وضع جدول أعمال جزئي للمحادثات.

كذلك صرّح المتحدث باسم وفد الحكومة السودانية إلى المفاوضات محمد حسن التعايشي للصحافيين أن الأطراف سيبدأون محادثات حول "القضايا السياسية، والقضايا الإنسانية وإجراءات أمنية".

وسطات إقليمية

يشار إلى أن جوبا تستضيف محادثات بين حكومة رئيس الوزراء السوداني الجديد عبدالله حمدوك وممثلين عن الحركة الشعبية، كانت انطلقت الاثنين بوساطة أجراها رئيس جنوب السودان سلفا كير، وبدعم من قادة إقليميين بينهم رئيس الوزراء الإثيوبي أبيي أحمد، والرئيس الأوغندي يويري موسفيني، وكان من المقرر أن تبدأ الأربعاء في جوبا أول مباحثات مباشرة بين الخصوم السياسيين في السودان لكن الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال لوّحت الأربعاء بأنها لن تستمر في المحادثات ما لم تنسحب الحكومة من منطقة القتال في جبال النوبة.

وقالت إنّ القوات السودانية هاجمت طوال الأيام الماضية أراضيها رغم وقف إطلاق النار غير الرسمي.

إلا أن رئيس المجلس السيادي الانتقالي السوداني عبد الفتاح البرهان أعلن وقفا دائما لإطلاق النار في مناطق النزاع الثلاث.

"إنجاز عظيم"

بدوره، وافق أمين عام الحركة الشعبية لتحرير السودان - شمال عمار امون الخميس، على العودة إلى طاولة المفاوضات، قائلا: "كنا نتابع الأوضاع على الأرض، والحكومة اتّخذت خطوات اعتبرناها إيجابية لمعالجة كل تلك القضايا، مضيفا أنه لا يزال هناك عمل يجب إنجازه"، فيما وصف المتحدث باسم الحركة الاتفاق على نقاط العمل بأنه "إنجاز عظيم".

على صعيد آخر وفي تطور منفصل أعلنت حركة "جيش تحرير السودان" بقيادة عبد الواحد نور، أحد أبرز الفصائل المتمرّدة في دارفور، أن الخرطوم أطلقت الجمعة سراح 24 من "أسرى الحرب" التابعين لها.

وجاء في بيان "جيش تحرير السودان" أن الحركة "ترحّب بقرار حكومة السودان إطلاق سراح 24 أسير حرب من سجون بورت سودان والخرطوم".