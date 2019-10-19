المشرف على تنفيذ المتحف الكبير: نسبة تنفيذ المشروع وصلت إلى 95% (فيديو)

قال المهندس مصطفى طارق، المشرف على المتحف المصري الكبير، إن المشروع مقام على مساحة 117 فدان، ويحتوي على عدة عناصر، ومنها مركز المؤتمرات، ومبنى المتحف، ومباني ملحقة، ومنطقة مطاعم المقابلة للأهرامات.





وأشار "طارق"، خلال لقاء خاص ببرنامج "صباح البلد" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، اليوم السبت، إلى أنه تم وضع تمثال رمسيس في بهو المتحف لاستقبال الزوار، وهو أضخم التماثيل الموجودة في المتحف، فضلا على أنه سيتم وضع قطع أثرية منتقاة تمثل الأحقاب الزمنية المختلفة.





وأوضح أن هناك قاعتين لمجموعة آثار توت عنخ آمون، وهى من أهم المجموعات الأثرية بالمتحف، وعددها 5 آلاف قطعة آثرية، جزء كبير منها يعرض لأول مرة، منوهًا بأنه سيتم إقامة مسلة بمدخل المتحف، وستكون علامة مميزة للمتحف، حيث سيتم وضع قاعدة المسلة تحت منسوب الأرض، وسيتم تركيب لوح من الزجاج كممشى للزوار.



