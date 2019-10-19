تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا
السبت 19/أكتوبر/2019 - 09:50 ص
Advertisements
علي نبوي
Advertisements
Advertisements
استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".
ويبحث ريال مدريد صاحب الصدارة عن تحقيق الفوز عندما يحل اليوم ضيفًا على ريال مايوركا لمواصلة صدارته لترتيب الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا
حراسة المرمى : تيبو كوروا
خط الدفاع : أودريزولا - ميليتاو - سيرجيو راموس - مارسيلو
خط الوسط : كاسيميرو - خاميس ردوريجيز - إيسكو
خط الهجوم : إيدين هازارد - يوفيتش - كريم بنزيما
ويبحث ريال مدريد صاحب الصدارة عن تحقيق الفوز عندما يحل اليوم ضيفًا على ريال مايوركا لمواصلة صدارته لترتيب الدوري الإسباني.
تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا
حراسة المرمى : تيبو كوروا
خط الدفاع : أودريزولا - ميليتاو - سيرجيو راموس - مارسيلو
خط الوسط : كاسيميرو - خاميس ردوريجيز - إيسكو
خط الهجوم : إيدين هازارد - يوفيتش - كريم بنزيما
Advertisements
المزيد عن: زيدان ريال مدريد ضد مايوركا ريال مدريد تشكيل ريال مدريدتعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر