تشكيل ريال مدريد المتوقع ضد مايوركا







حراسة المرمى : تيبو كوروا





خط الدفاع : أودريزولا - ميليتاو - سيرجيو راموس - مارسيلو





خط الوسط : كاسيميرو - خاميس ردوريجيز - إيسكو





خط الهجوم : إيدين هازارد - يوفيتش - كريم بنزيما













استقر الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد على التشكيل الذي سيخوض مباراة اليوم أمام مضيفه ريال مايوركا في الجولة التاسعة من الدوري الإسباني "الليجا".ويبحث ريال مدريد صاحب الصدارة عن تحقيق الفوز عندما يحل اليوم ضيفًا على ريال مايوركا لمواصلة صدارته لترتيب الدوري الإسباني.