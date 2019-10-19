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خناقة محمد صلاح وماني تقربهما من ريال مدريد

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:29 ص
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خناقة محمد صلاح وماني تقربهما من ريال مدريد
محمد صلاح
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حسام مجدي
 
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بدأ نادي ريال مدريد الإسباني التخطيط لخطف ثنائي نادي ليفربول الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.


صلاح وماني على ردار ريال مدريد


وكشفت شبكة "ديفنسا سينترال" الإسبانية أن نادي ريال مدريد يرغب في التعاقد مع المصري محمد صلاح نجم نادي ليفربول أو السنغالي ساديو ماني صديقه بالفريق خلال الميركاتو الشتوي


وأشارت الشبكة إلى نادي ريال مدريد يراقب العلاقة بين صلاح وماني حيث يسعى النادي لاستغلال توتر العلاقة بينهم والتعاقد مع أحدهم في يناير.


كما ذكرت الشبكة أن العلاقة بين ماني وصلاح لا زالت متوترة ولن يمانع ليفربول في رحيل أحدهم إذا وصل عرض مناسب.


ويتصدر نادي ريال مدريد جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة من أصل 8 مباريات خاضها حتى الآن في الدوري.


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