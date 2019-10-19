مرتضى: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر للحصول على صفيحة
السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
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الفجر الرياضي
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أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في قطر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقلها إلى هناك.
وقال مرتضى منصور: "أهلا باللعب مع الترجي في تونس لكن لن ألعب في قطر من أجل الحصول على صفيحة.. لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة".
وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.
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