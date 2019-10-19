ADVERTISEMENT
Advertisements
ADVERTISEMENT
أخر الأخبار
Advertisements
menuالرئيسية

مرتضى: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر للحصول على صفيحة

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:08 ص
Advertisements
مرتضى: لن ألعب السوبر الإفريقي في قطر للحصول على صفيحة
الزمالك
Advertisements
طباعة
الفجر الرياضي
 
Advertisements
أكد مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك أنه لن يلعب مباراة السوبر الإفريقي ضد الترجي التونسي في قطر بعد قرار الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بنقلها إلى هناك.


وقال مرتضى منصور: "أهلا باللعب مع الترجي في تونس لكن لن ألعب في قطر من أجل الحصول على صفيحة.. لن ألعب في قطر حتى لو الأمر كلفني الهبوط لدوري الدرجة الثالثة".


وفاز الزمالك بالكونفدرالية الإفريقية عن موسم 2018-2019، ومن المنتظر أن يخوض كأس السوبر أمام الترجي بطل دوري أبطال إفريقيا على حساب الوداد المغربي.

Advertisements
موضوعات ذات صلة
طباعة
المزيد عن: مرتضى منصور السوبر الافريقي الزمالك الترجي
تعليقات Facebook تعليقات بوابة الفجر
Advertisements
استطلاع رأي
برأيك من يحسم لقب الدوري المصري هذا الموسم ؟
تصويت
الأكثر قراءة
ads
مباريات اليوم
الدوري السعودي
الشباب
-
x
17:05
-
الإتفاق
الرائد
-
x
17:10
-
النصر
الوحدة
-
x
19:00
-
الاتحاد
الدوري الفرنسي
ليون
-
x
17:30
-
ديجون
الدوري المصري
الزمالك
-
x
20:00
-
المقاولون العرب
الدوري الإنجليزي الممتاز
أستون فيلا
-
x
16:00
-
برايتون
تشيلسي
-
x
16:00
-
نيوكاسل يونايتد
ليستر سيتي
-
x
16:00
-
بيرنلي
توتنهام هوتسبير
-
x
16:00
-
واتفورد
كريستال بالاس
-
x
18:30
-
مانشستر سيتي
الدوري الإسباني الدرجة الأولى
إيبار
-
x
13:00
-
برشلونة
أتلتيكو مدريد
-
x
16:00
-
فالنسيا
ريال مايوركا
-
x
21:00
-
ريال مدريد
الدوري الإيطالي الدرجة A
نابولي
-
x
18:00
-
هيلاس فيرونا
يوفنتوس
-
x
20:45
-
بولونيا
الدوري الألماني الدرجة الأولى
أوجسبورج
-
x
15:30
-
بايرن ميونيخ
بوروسيا دورتموند
-
x
18:30
-
بوروسيا مونشنغلادباخ
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
الدوري الإسباني الدرجة الثانية
-
x
16:00
-
ألميريا

DMCA.com Protection Status