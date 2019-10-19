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ماذا قالت نانسي عجرم لجمهور موسم الرياض؟

السبت 19/أكتوبر/2019 - 08:26 ص
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ماذا قالت نانسي عجرم لجمهور موسم الرياض؟
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الفجر السعودي
 
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أعربت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها بزيارتها الأولى إلى الرياض، والتي أحيت بها أولى حفلات موسم الرياض مساء أمس الجمعة على مسرح الفنان الراحل أبو بكر سالم؛ حيث أشادت بجهود الهيئة العامة للترفيه، وفي الوقت نفسه تطرقت إلى الأوضاع الحالية التي يشهدها بلدها لبنان.


وقوبلت نانسي فور صعودها على خشبة المسرح بترحيب جماهيري كبير يقارب نحو 6 آلاف متفرج ثم استهلت أمسيتها بأغنية (ليلة لو باقي ليلة) للموسيقار السعودي الدكتور عبد الرب إدريس.

ثم تحدثت الفنانة اللبنانية قائلة: لأول مرة أغني بموسم الرياض، معكم يا أحلى جمهور، وقلبي مع بلدي لبنان مقدمة تهنئتها للشعب السعودي وشكرها لهيئة الترفيه على جهودها التي تبذلها.

واختتمت نانسي عجرم حديثها لجمهور موسم الرياض متمنية الأمان والسلام الدائم لجميع دول العالم العربي.

واستكمل الفنان المصري تامر حسني الأمسية التي تعتبر الرابعة له في السعودية بشكل عام والثانية تحديدا في العاصمة الرياض، مغنيا مجموعة من أغانيه المعروفة، كـ (عيش بشوقك وناسيني) التي أشعلت حماس الجمهور الحاضر الذي تفاعل معها بشكل غير عادي.

تجدر الإشارة إلى أن الحفل قام بتقديمه كل من سامي جميل وسهى نويلاتي، ونظمته شركة بنش مارك التي أعلنت نفاذ كافة التذاكر الأسبوع الماضي.


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