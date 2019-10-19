الحصيني يكشف حقيقة قدوم شتاء جليدي قارس على المملكة

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أوضح خبير الطقس والأرصاد عبدالعزيز الحصيني، اليوم السبت، حقيقة ما يتم تداوله عن قدوم شتاء جليدي قارس على المملكة، مشيرًا إلى عدم صحة هذه الأقاويل.





وأكد الحصيني –عبر حسابه بموقع التواصل تويتر- أن هذا الكلام مبالغ فيه ولا يستند إلى أدلة علمية ومخالف للاحتباس الحراري الذي يساهم في تدفئة جو الأرض السطحي.



وأضاف أن البعض تساءل عن أنه في 2020 سيتحقق على أرض الواقع شتاء قارس البرودة سيتجمد كل شيء في طريقه، وأن الوحش الجليدي بدأ بالزحف نحونا، مع شتاء قادم قاس جدًا في الطريق إلينا.



وكان الحصيني ذكر في وقت سابق، أن طقس إجازة نهاية الأسبوع سيكون حارًا نسبيًا بالنهار يميل للاعتدال أول الليل ويميل للبرودة آخر الليل في الأماكن المفتوحة، ولطيف ليلًا داخل المدن، قائلًا «تحتاجون إلى معاطف خفيفة في البر والمزارع بعد منتصف الليل.. وتحتاجون ظلًا عن الشمس من الساعة التاسعة صباحًا إلى الثالثة عصرًا في البر».



وتوقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لليوم السبت، هطولًا لأمطار رعدية من متوسطة إلى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على منطقتي: جازان، وعسير، فيما تتكون السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق: الباحة، وتبوك، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، والجوف، وحائل، والحدود الشمالية.



وحول حالة البحر الأحمر، أوحت هيئة الأرصاد أن حركة الرياح السطحية ستكون شمالية غربية إلى غربية على الجزء الشمالي والأوسط، وجنوبية إلى جنوبية غربية على الجزء الجنوبي بسرعة 14-38 كمساعة، وارتفاع الموج من نصف متر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



بينما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى شمالية بسرعة 12-34 كمساعة، وارتفاع الموج من ربع المتر إلى متر وربع، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج.



