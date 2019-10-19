الإمارات تدعم اليمن بمعدات و مستلزمات مدرسية

أعلنت هيئة الهلال الأحمر الإماراتي، أنها قدمت كراسي مدرسية لثلاث 3 مدارس في مناطق يافع .. مدرسة علي بن أبي طالب بمنطقة المربض مديرية رصد، مدرسة الشهيد محمد راجح بمنطقة الردع التابعة إدارياً لمديرية حبيل جبر، مدرسة الخير بمنطقة الغرير.

وبلغ إجمالي عدد الكراسي التي تقديمها 280 كرسي مزدوج للطلاب و 18 كرسي فردي للمعلمين و 300 حقيبة مدرسية للطلاب.

وجاءت الاستجابة العاجلة من قيادة الهلال الأحمر الإماراتي بعد أيام من مناشدة وجهتها تلك المدارس التي يدرس فيها الطلاب والطالبات على الأرض بسبب عدم توفر الكراسي.

وثمّن مدير مدرسة الردع الأستاذ “عادل ناصر سالم” جهود الهلال الأحمر الإماراتي شاكراً لهم سرعة الاستجابة بتوفير الكراسي للمدرسة مستبشراً الخير بقدوم هذا الدعم.

وأشار إلى أن مدارس القرى والمناطق النائية تشهد كثافة طلابية وينقصها عدد من الاحتياجات ونقص في الفصول الدراسية وبعضها بحاجة إلى الترميم.

من جانبه عبّر مدير مدرسة علي بن أبي طالب عن شكره وتقديره لدولة الإمارات العربية المتحدة وذراعها الإنساني الهلال الأحمر الإماراتي على تحملهم عناء السفر للوصول إلى منطقة المربض في يافع رصد، مضيفاً أن جهود الإمارات واضحة للعيان سواء في مجال التعليم أو غيرها من المجالات.

وعبر الطلاب عن شكرهم وتقديرهم للهلال الأحمر الإماراتي على توفيره الكراسي لمدرستهم.

الجدير بالذكر أن دولة الإمارات العربية المتحدة تولي قطاع التعليم في اليمن أهمية خاصة من خلال بناء وترميم الكثير من المدارس وتوفير وسائل التعليم ودعم الطلاب بالحقيبة المدرسية.. وسبق وإن قدمت آلاف الكراسي المدرسية خلال عام التسامح 2019.