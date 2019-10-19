بريانكا شوبرا تؤدي صوت "إلسا" في النسخة الهندية من "فروزين"



وذلك وفقا لما ذكره موقع "إنديا توداي"، الذي نشر صورة نقلا عن حساب بريانكا ظهرت بها النجمة الهندية على الغلاف الرسمي للنسخة الهندية من الفيلم.



وأظهرت الصورة أيضا اختيار النجمة بارنيتي شوبرا لتجسد دور "آنا"، شقيقة "إلسا" وثاني الشخصيات الرئيسية في فيلم "فروزين".





موعد طرح الفيلم

ويطرح الفيلم في صالات العرض السينمائية رسميا بحلول يوم 27 من شهر نوفمبر المقبل، بجميع أنحاء العالم.

وسبق لبريانكا الاحتفال بطرح ض فيلمها الجديد The Sky Is Pink بصالات العرض السينمائية بالهند، بعد عرضه ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي.



وذكرت صحيفة ديلي ميل أن بريانكا تعد واحدة من المشاركين في إنتاج الفيلم الهندي الجديد، The Sky Is Pink.





أحداث الفيلم

وتدور أحداث الفيلم حول قصة حب استمرت لأكثر من 25 عام بين ثنائي، ويرويها خلال أحداث الفيلم ابنة الثنائي العشاق، التي تعاني من مرض مميت وهي ماتزال في سن المراهقة.



وتجسد بريانكا شوبرا شخصية "أديتي"، وهي الأم التي تكافح للحفاظ على حياة ابنتها التي ولدت بمرض نقص المناعة، ويشارك في بطولة الفيلم النجم الهندي فرحان أختار، وهو يجسد شخصية الأب الذي ربطته قصة حب قوية بشخصية بريانكا لأكثر من 25 عام.



وسبق أن نقلت صحيفة ديلي ميل تصريحات لبريناكا، أدلت بها لمجلة EW، حيث عبرت عن إعجاب زوجها النجم نيك جوناس بالفيلم وأنها كانت تقوم بالتصوير قبل أربعة أيام من زواجهما رسميا، ورغم غيابه كن داعما لها في صناعة هذا الفيلم منذ البداية.



وشارك بريانكا في الاحتفال بعرض الفيلم بالمدينة الهندية، النجم الهندي فرحان أختار، ومخرجة الفيلم، المخرجة القديرة "شونالي بوز".



وكشفت بريانكا في حوارها للمجلة، عن تأثر المخرجة شونالي بوز ببكاء نيك جوناس على أحد مشاهد الفيلم، وقالت بريناكا أن مخرجة الفيلم اعتبرت ذلك انجازا في حد ذاته، بنجاح بريانكا في دفع زوجها للبكاء بسبب أداءها المميز أثناء تصوير الفيلم.





عرض الفيلم في مهرجان تورنتو

وخلال عرض الفيلم للمرة الأولى ضمن فعاليات مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، كان ضمن الحاضرين للعرض السيدة التي استوحت أحداث فيلم The Sky Is Pink من قصة حياتها، وهي السيدة "أديتي" التي تجسد بريانكا شوبرا شخصيتها بالفيلم، وقد حرصت بريانكا على حضورها للعرض الخاص للفيلم والتقاط صورة بجانبها على السجادة الحمراء.



كما سبق وان نشرت بريانكا صورة لها من عرض الفيلم بمهرجان تورنتو برفقة السيدة أديتي على حسابها الخاص على موقع انستجرام، وكتبت بريانكا مع الصورة أنها تشعر بالكثير من الفخر لظهورها برفقة هذه السيدة التي تعتبر بطلة بالنسبة لها.



كما كان حاضرا بالعرض الخاص، ثاني أبطال القصة الملهمة للفيلم، وهو السيد "نيرين" زوج السيدة "أديتي" والذي يجسد شخصيته النجمة فرحان أختار ضمن أحداث الفيلم، وقد حرصت النجمة بريانكا شوبرا على نشر صورة تجمعها به أيضا، ظهر بها النجم فرحان أختار والسيدة أديتي، وشاركت بريانكا الصورة مع متابعيها على حسابها الخاص على موقع تبادل الصور أنستجرام.



وذكرت صحيفة ديلي ميل، أن الطفلة بطلة القصة والتي تروي أحداث قصة حب والديها، وهي "عايشة نيرين"، قد توفت بسبب مرضها وهي في سن الـ 18 عام 2015.











أعلنت النجمة بريانكا شوبرا عبر حسابها الخاص على موقع "إنستجرام"، عن تجسيدها للأداء الصوتي لشخصية "إلسا" في النسخة الناطقة بالهندية من الجزء الجديد من فيلم الرسوم المتحركة الشهير "فروزين".