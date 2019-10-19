موعد مباراة النصر ضد الرائد اليوم السبت 19 / 10 / 2019 مشاهدة مباراة النصر والرائد بث مباشر KSA Sport

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر ضيفًا ثقيلاً على نظيره الرائد، في المباراة التي تجمع بينهما مساء اليوم، على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين، لذلك نعرض لكم موعد مباراة النصر ضد الرائد والقنوات الناقلة لها في السطور التالية.

موعد مباراة النصر ضد الرائد

تنطلق مباراة النصر ضد الرائد، في تمام الخامسة وعشرة دقائق مساء اليوم بتوقيت القاهرة، والسادسة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، والسابعة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت الإمارات، والرابعة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت تونس، والثالثة وعشرة دقائق مساءًا بتوقيت جرينتش.





القنوات الناقلة لمباراة النصر والرائد

من المنتظر أن تذاع مباراة النصر والرائد، حصريًا فور انطلاقها في موعدها المحدد، عبر قناة KSA Sport 2، بتعليق المميز عبدالله الغامدي، ضمن منافسات الجولة السابعة من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





هدف كلا الفريقين من مباراة النصر والرائد

يسعى الرائد بقيادة مدربه الألباني بيسنيك هاسي لإستغلال عاملي الأرض والجمهور للظفر بنقاط المباراة، للهروب من شبح الهبوط المبكر.





بينما يتطلع النصر بقيادة مدربه البرتغالي روي فيتوريا، لإقتناص نقاط المباراة خارج قواعدهم، للعودة مجددًا للصراع على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي.





التشكيل المتوقع لنادي النصر

في حراسة المرمى: برادلي جونز.

في خط الدفاع: عبد الرحمن العبيد - عمر هوساوي - مايكون بيريرا - سلطان الغنام.

في خط الوسط: عبد الله الخيبري - بيتروس ماتيوس - حسين المقهوي - سلمان المؤشر - نور الدين أمرابط.

في خط الهجوم: عبد الرزاق حمد الله.





التشكيل المتوقع للرائد

في حراسة المرمى: عز الدين دوخة.

في الدفاع: محمد العمري - عبدالله الفهد - إزيكيل بالوميكي - محمد الدوسري.

في الوسط: أرنود - سلطان فرحان - محمد فوزير - جهادو - أحمد الزين.

في الهجوم: ماركو بيريز.





نتيجة أخر مباراة جمعت بين الفريقين

تمكن نادي النصر من سحق نظيره الرائد بخمسة أهداف دون مقابل، في أخر مباراة أقيمت بينهما ضمن بطولة الدوري السعودي للمحترفين، في المبارة التي أقيمت بينهما ضمن الجولة الـ26 من بطولة الدوري السعودي للمحترفين.





ترتيب الفريقين في الدوري قبل إنطلاق المباراة

يدخل الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر المباراة في المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 8 نقاط، بينما يحتل الرائد في المركز الثالث عشر برصيد 5 نقاط.