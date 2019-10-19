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برشلونة يقدم إقتراح جديد لمباراة الكلاسيكو

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:47 ص
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برشلونة يقدم إقتراح جديد لمباراة الكلاسيكو
الكلاسيكو
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حسام مجدي
 
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قدم نادي برشلونة الإسباني موعد جديد لإقامة مباراة الكلاسيكو ضد نادي ريال مدريد في بطولة الدوري الإسباني الممتاز عقب قرار تأجيله.

تحديد موعد جديد للكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.


وقد منح الاتحاد الإسباني فرصة إلى نادي ريال مدريد ونادي برشلونة فرصة لإختيار الموعد المناسب لهم.


برشلونة يختار موعد جديد للكلاسيكو

وأصدر نادي برشلونة بيان رسمي يقترح فيه إقامة مباراة الكلاسيكو يوم 18 ديسمبر القادم معتذرا النادي عن ما يحدث حاليا في إقليم كتالونيا مما تسبب في تأجيل المباراة.


وسيحسم الاتحاد الإسباني لكرة القدم قراره النهائي بشأن موعد الكلاسيكو يوم الإثنين القادم 21 أكتوبر.


ترتيب الفريقين في الدوري الإسباني

ويتواجد نادي ريال مدريد في صدارة جدول ترتيب الدوري الإسباني الممتاز برصيد 18 نقطة بينما يتواجد نادي برشلونة في المركز الثاني برصيد 16 نقطة.
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