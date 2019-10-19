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"السكة الحديد" تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:27 ص
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السكة الحديد تعلن تأخيرات القطارات بجميع الخطوط اليوم
أرشيفية
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كرستينا عياد
 
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أعلنت الهيئة القومية لسكك حديد مصر، عن حجم  التهديات ومعدل التأخيرات المتوقعة لليوم السبت على بعض خطوط الهيئة.

سبب تأخيرات القطارات:
وأوضحت الهيئة، أن سبب هذه التأخيرات يعود إلى أعمال تجديدات وصيانة السكك وتحديث نظم الإشارات وأعمال التطوير.

معدلات التأخيرات:
وأضافت أن هذه التأخيرات تشمل الآتي:

أولًا: خط القاهرة الإسكندرية، والذي يصل متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

ثانيًا: خط القاهرة السد العالي، وينقسم متوسط تأخيرات القطارات به كالآتي:
منطقة القاهرة  أسيوط مدة 40 دقيقة، ومنطقة أسيوط أسوان مدة 40 دقيقة

ثالثًا: خط  بنها بورسعيد، والذي سيبلغ متوسط تأخيرات القطارات به مدة 35 دقيقة.

رابعًا: خط طنطا المنصورة دمياط، حيث يبلغ متوسط تأخيرات القطارات عليه مدة 30 دقيقة.

وتعتذر الهيئة لجمهور المسافرين من الركاب نتيجة هذه التأخيرات بسبب التهديات في بعض مواقع العمل بمشروعات تجديد وصيانة السكك وأعمال تطوير نظم الإشارات والمزلقانات والمحطات من أجل تحسين مستوى الخدمة وتقديم خدمات أفضل للمسافرين.
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