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برشلونة يتلقى نبأ صادما جديدا

السبت 19/أكتوبر/2019 - 07:13 ص
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برشلونة يتلقى نبأ صادما جديدا
برشلونة
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حسام مجدي
 
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تلقى نادي برشلونة الإسباني اليوم الجمعة 17أكتوبر نبأ صادم جديد بشأن نجم الفريق قبل مواجهة إيبار المنتظرة وعقب تأجيل لقاء الكلاسيكو.


تحديد موعد جديد للكلاسيكو

وكانت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم قد حددت أمس الخميس موعد جديد للكلاسيكو وهو 18 ديسمبر بدلا من 26 أكتوبر ولكن لقي هذا القرار رفض كبير.


نبأ صادم لبرشلونة بشأن نجم الفريث

وأعلن الاتحاد الإسباني لكرة القدم اليوم أنه تم رفض الطعن المقدم من نادي برشلونة بشأن إيقاف عثمان ديمبلي نحم الفريق وسيتم إيقافه لمباراتين متتاليتين.


وكان ديمبلي قد تعرض للطرد خلال مواجهة إشبيلية في الليجا، بسبب حديثه غير اللائق مع حكم المباراة ماتيو لاهوز، ليتم فرض عقوبة الإيقاف لمباراتين عليه.


وبهذا سيغيب ديمبلي عن مواجهة برشلونة القادمة ضد إيبار غدا السبت وعن مواجهة ريال بلد الوليد يوم الثلاثاء 29 أكتوبر.


ويستعد نادي برشلونة لمواجهة نظيره نادي إيبار يوم السبت القادم 19 أكتوبر ضمن منافسات الجولة التاسعة من بطولة الدوري الإسباني الممتاز
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