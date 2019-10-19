رئيس الجمارك يتوجه إلى كينيا للمشاركة باجتماع "الكوميسا"

غادر مطار القاهرة الدولي، السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك، على رأس الوفد المصري متوجها إلى كينيا للمشاركة في الاجتماع الخامس للجنة الفرعية لرؤساء جمارك دول السوق المشتركة للشرق والجنوب الأفريقي الكوميسا، والذي يعقد في العاصمة الكينية نيروبي خلال الفترة من 20 - 22 أكتوبر الجاري، يتم خلال الإجتماع مناقشة آخر المستجدات حول تنفيذ الدول الأعضاء لأدوات الجمارك وتيسير التجارة ومنطقة التجارة الحرة الرقمية .





وتعد الكوميسا (السوق المشتركة لشرق وجنوب أفريقيا) هي منطقة تجارة تفضيلية تمتد من ليبيا إلى زيمبابوي، وتضم في عضويتها 21 دولة تحتل رقعة جغرافية واسعة النطاق تبلغ نحو 12.4 مليون كم (أي حوالي 41% من مساحة القارة الإفريقية وتضم أكثر من 560 مليون مستهلك).





وتعود نشأة الكوميسا لعام 1994، حيث تم إنشاؤها عوضاً عن منطقة التجارة التفضيلية الموجودة منذ عام 1981، وقامت 9 دول بإنشاء منطقة تجارة حرة عام 2000 وهي ( مصر، جيبوتي، كينيا، مدغشقر، مالاوي، موريشيوس، السودان، زامبيا، زيمبابوي)، كما انضمت رواندا وبورندي لمنطقة التجارة الحرة عام 2004، وانضمت ليبيا وجزر القمر عام 2006 .



