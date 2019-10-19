مدرب صنداونز يواصل "التغفيل": أخشى مواجهة الأهلي

عبر بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق صنداونز الجنوب إفريقي، عن قلقه في حالة مواجهة الأندية الكبيرة مثل الأهلي والترجي، في دور الثمانية من مسابقة دوري أبطال إفريقيا.





وقال موسيماني، في تصريحات لصحيفة "Soccer Laduma" : أتمنى إنهاء دور المجموعات متصدرًا من أجل عدم مقابلة الأندية العملاقة مجددًا مثل الأهلي والترجي".





وأضاف :"في النسخة الماضية اعتقدنا أننا سنتجنب أحد الفرق الكبيرة إلا أننا واجهنا الأهلي".





وأشار :"أصبحنا نشعر بالملل عند مواجهة الوداد المغربي بصورة مستمرة في النسخ الماضية".





وأنهى :"بدأنا نتحسن أمام الوداد خاصة عندما نواجهم في المغرب إلا أننا نخسر دائمًا بهدف دون رد".





ونجح صنداونز في إخراج الأهلي في النسخة الماضية من بطولة دوري الأبطال، بعد الفوز عليه في لقاء الذهاب بخمسة أهداف دون رد قبل فوز الأحمر في الإياب بهدف دون رد.





ويتواجد صنداونز في المجموعة الثالثة بدور المجموعات مع أندية الوداد البيضاوي المغربي، وبيترو أتليتكو الأنجولي، واتحاد العاصمي الجزائري.