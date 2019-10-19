مايا دياب بعد انتفاضة اللبنانيين: "لأول مرة بحس إن الشعب واعي"
أشادت الفنانة اللبنانية مايا دياب بخروج الشعب اللبناني في تظاهرات منذ أول أمس الخميس، احتجاجًا على فرض ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب"، وعدد من القرارات التقشفية الأخرى، مؤكدة أنها تشعر لأول مرة أن الشعب واعي على كل شئ.
وغردت "مايا" عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "لأول مرة بحس إنو الشعب اللبناني واعي على كل شي حتى اللي عارف غلطته واللي بحب زعيم عارف عله لأول مرة بحس أنو نحنا قلب انتخب واحد وخوف واحد ومطالبنا متشابهة ومنها موحدة لذلك هالمرة ما رح ترتاح السلطة وهم خائفون من توحدنا، الشغب يعني بعض الشبان فقط الشغب بس مش رح يوقفنا".
يذكر أن الساعات الماضية شهدت تصاعد الأوضاع في لبنان، بعدما خرج الآلاف من المواطنين في مظاهرات عدة بالعاصمة اللبنانية بيروت وغيرها من المدن، احتجاجا على فرض الحكومة ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب" وعدد من الإجراءات التقشفية الأخرى.
وطالب المتظاهرون رئيس الحكومة سعد الحريري بتقديم استقالته، وأطلقوا شعارات عدة أبرزها "الشعب يريد إسقاط النظام"، وغزا هاشتاج "لبنان ينتفض" وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة.
وجذبت المظاهرات أنظار العالم إلى لبنان، بعدما اصطف شعبه معًا ولأول مرة بعيدًا عن اختلافتهم الطائفية والحزبية، معلين قيمة الوطن ومصلحته على كل شئ.
وتفاعل عدد من النجوم اللبنانين مع الأحداث، وطالبوا المتظاهرين بالثبات، وأعلنوا عن نزولهم الشارع للمشاركة وعدم الاكتفاء بالدعم عبر السوشيال ميديا، ومنهم نادين الراسي، ونادين نجيم، وماجي بو غصون.
ونشرت "ماجي" عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة لها وهي تحمل العلم اللبناني، وكتبت: "لبنان وحقوقنا وحياتنا وولادنا ومستقبلنا بيستاهلوا هيدا المشهد اللي شفتو اليوم عالأرض الشباب اللبناني الواعي عم يطالب بحياة بتشبه طموحاته".
ودعت ماجي بوغصون الشعب بالنزول وعدم الاكتفاء بالدعم عبر منصات السوشيال ميديا، حيث كتبت في تغريدة لها عبر تويتر: "التضامن على السوشال ميديا ما بقا ينفع. كلنا يعني كلنا ننزل الارض على وانا الأولة".