مايا دياب بعد انتفاضة اللبنانيين: "لأول مرة بحس إن الشعب واعي"





أشادت الفنانة اللبنانية مايا دياب بخروج الشعب اللبناني في تظاهرات منذ أول أمس الخميس، احتجاجًا على فرض ضريبة على مستخدمي تطبيق "واتس اب"، وعدد من القرارات التقشفية الأخرى، مؤكدة أنها تشعر لأول مرة أن الشعب واعي على كل شئ.





وغردت "مايا" عبر حسابها الرسمي بموقع التغريدات تويتر: "لأول مرة بحس إنو الشعب اللبناني واعي على كل شي حتى اللي عارف غلطته واللي بحب زعيم عارف عله لأول مرة بحس أنو نحنا قلب انتخب واحد وخوف واحد ومطالبنا متشابهة ومنها موحدة لذلك هالمرة ما رح ترتاح السلطة وهم خائفون من توحدنا، الشغب يعني بعض الشبان فقط الشغب بس مش رح يوقفنا".



