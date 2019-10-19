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"بومبيو": نأمل بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا كاملا خلال ساعات

السبت 19/أكتوبر/2019 - 05:26 ص
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بومبيو: نأمل بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا كاملا خلال ساعات
مايك بومبيو
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أعرب وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، عن أمله بتنفيذ اتفاق الهدنة بشمال سوريا بين تركيا و"قوات سوريا الديمقراطية" بالكامل خلال الساعات القريبة القادمة، بحسب روسيا اليوم.

وقال بومبيو خلال مؤتمر صحفي مشترك مع الأمين العام لحلف الناتو، ينس ستولتنبرغ، في بروكسل، اليوم الجمعة، إن "وقف إطلاق النار دخل حيز التنفيذ عندما نشرنا بياننا مساء الخميس، ما يعني أنه مرت تقريبا 24 ساعة".

وأضاف بومبيو قائلا: "ضمنا تنسيقا جيدا لتهيئة الظروف للخروج الآمن للمقاتلين الأكراد من مناطق العملية التركية. ونأمل بأن الأتراك والأكراد سيأخذون التزاماتهم على محمل الجد، وأنا على قناعة بأننا سنتمكن من تنفيذ كافة الالتزامات الواردة في البيان المشترك خلال الساعات القريبة القادمة".

ولفت بومبيو إلى أنه حسب المعلومات المتوفرة لديه، فإن وقف إطلاق النار يتم الالتزام به بشكل عام، على الرغم من الأنباء عن بعض الأنشطة العسكرية المحدودة.

وأعرب بومبيو عن رضاه عن إعلان بعض الدول الأوروبية عن استعدادها لنقل المسلحين السابقين في صفوف "داعش" لمحاكمتهم على أراضيها.
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